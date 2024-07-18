汐科火車站雨天進出站不便 立委會勘盼增雨遮

汐止區的汐科火車站，每天進出站有一、兩萬人，不過，從北站出來銜接廣場的地方，因為，上頭高架沒有遮擋，每到下雨天，乘客擠在狹穿的通道，撐傘穿雨衣容易發生碰撞影響進出，所以，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望能增設雨遮，另外，月台漏水也要求一併改善。

復興里長蕭素真認為，多年來汐科火車站，上面沒有做遮雨棚，所以，一到下雨，地面都是非常濕滑，而且上班族都趕著上班，很容易會滑倒，或是收傘的時候，大家互相擠壓也容易發生危險，另外，未來汐科站月台中間，還會有一個中間通道，如果在兩年後施工完成，希望能夠提供樟樹一路、二路的人，不論要去遠雄、東科上班或是遠雄購物，沒有坐火車也能夠直接通過。還有月台漏水的部分也是非常嚴重，這個車站原本設計是簡易車站，可是現在已經達到那麼多的乘客，應該要幫忙提升或增加一些措施跟建設。

大同里長黃翠華說，關於汐科火車站，一到下雨就很不方便，希望能夠給民眾更舒服的遮雨功能，另外，下雨天，還有第二個問題，就是汐科火車站因為有點時間了，所以，有些地方漏水，希望台鐵能夠針對漏水的部分來給予補救。

立法委員廖先翔表示，台鐵是汐止民眾非常重要的通勤工具，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，一定要要求台鐵，提供一個舒適的一個乘車環境跟品質，汐止非常的會下雨，所以，針對下雨的部分，要看汐科火車站北站，現在一出來，到了外面就是一個露天的一個空間，導致許多的民眾都會在出入口的地方，需要在那邊把傘撐起來、或者是進站的要把傘收進來，就會變成造成下雨的時候。民眾使用上非常的不方便，然後也會造成一些動線的一個受阻。

廖先翔說，雨遮部分，請台鐵公司去請專業的工程單位設計一下，因為，他們有反應，如果要增加雨遮設備的話，可能會有立柱的問題，可能會有影響到通行或美觀，所以，就請他們提出一些方案，好讓地方能夠來討論，看哪一個方案是可能比較適合。另外就是月台的部分，月台其實滴水漏雨的情況還蠻嚴重的，汐科站的月台，其實已經不寬了，在不寬的情況下還會滴水的話，那民眾真的沒有什麼地方可以去站了，這部分也請請站務人員在下雨的時候，拍照一下漏水的情形，再做進一步改善。

廖先翔指出，汐科火車站中間廊道的問題，目前在施工了，未來進站，除了北站、南站，從中間還會開個出入口，現場有建議台鐵，因為，我們汐止大部分的公車都在大同路，許多社后跟樟樹灣的民眾，要到遠雄、或者是東方科園區是非常不方便的，所以，建議將來中間通道開通後，能夠讓大同路的民眾，能夠直接穿越過去到遠雄那一側，減少繞行的時間，那台鐵表示，未來那一邊的閘票口，會是用感應式的，並不會有閘門，如果要穿越的話，到時候民眾直接經過就好了，不用去嗶感應卡不用扣款。