車子經過傳巨響擾民 汐止吉祥街老舊溝蓋要改善

汐止區吉祥街一帶大部分都是傳統公寓、矮房子，連帶的道路兩側的水溝也都好幾十年，現在舊溝蓋破損不堪，只要有車子經過，就會發出的巨響，居民抱怨好吵，雖然，這中間維修了幾次，但沒多久又壞，所以，今（18）日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠全面更新。

汐止區吉祥街11巷，路不寬會車困難，所以，當有行人在走或是車子要會車時，都得靠邊行駛，只是輪胎從一整排的老舊溝蓋過去，發出刺耳的噪音，居民抱怨，真的好吵，尤其夜晚聲音更大，不得安寧。

鄉長里長陳志勝說，很感謝議員白珮茹服務處協助，因為，巷子兩側的水溝已經很久了，從農業時代到現在，溝蓋都損壞鬆動，每次車子輾過就發出巨大聲響，這幾天又有好幾位鄉親反應，晚上好吵，希望老舊的溝蓋能夠更新。

兩側排水溝加起來大概90米左右，會勘也請汐止區公所入案處理，年度預算許可，儘快更新吉祥街這一帶的水溝蓋，讓居住環境品質更好。