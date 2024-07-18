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蛇跑進家裡民眾心驚 汐止高速公路邊坡要除草

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止汐萬路一段緊鄰高速公路邊坡的民宅，不但有蛇築窩，還有毒蛇跑進民宅，市議員白珮茹希望能夠定期除草整理環境，讓民眾住的安心。圖／觀天下有線電視提供
汐止汐萬路一段緊鄰高速公路邊坡的民宅，不但有蛇築窩，還有毒蛇跑進民宅，市議員白珮茹希望能夠定期除草整理環境，讓民眾住的安心。圖／觀天下有線電視提供

汐止汐萬路一段緊鄰高速公路邊坡的民宅，因為，邊坡都沒有整理雜草叢生，不但有築窩，還有毒蛇跑進民宅，讓住戶心生恐懼，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，也希望能夠定期除草整理環境，讓民眾住的安心。

民眾說，高速公路靠太近，再加上沒有定期來除草，每年7、8、9月都會有蛇跑進家裡，一年大概都有4-5條，也有毒蛇像是龜殼花，有時候會躲在1樓馬桶裡面，有時候去廁所都會被嚇到，希望相關單位能夠協助，整理邊坡除草，最好是用水泥蓋住，讓蛇沒辦法躲藏在裡面。

江北里長謝祚敏指出，因為夏天到了雜草叢生，而且有毒蛇出沒，有些還像手臂這麼粗，甚至跑進馬桶裡，突然會竄出來，里民都會被嚇到，真的很恐怖也很危險，希望能夠除草，裝護網護坡，乾淨不長草，讓居民住的安全。

新北市議員白珮茹表示，汐萬路一段江北里，因為，早期這裡的民宅就是配合高速公路二高的闢建，民眾被徵收，因為非常靠近橋下路廊邊坡，但雜草都沒有清除，導致蛇在上面築窩，每年都跑進民宅好幾條蛇，居民心生恐慌，希望高公局加強沿線定期除草，尤其最近夏天再加上下雨，陸續又有好幾條蛇跑進民眾家裡，所以，會跟相關單位反應，希望這樣的現象能獲得改善，環境變的乾淨，大家住起來也比較安全。

汐止 白珮茹 馬桶 高公局 高速公路

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