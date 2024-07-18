「好像被遺忘的一群」北藝創樂團赴三峽榮家演出 阿伯感動熱淚

社團法人新北市北大特區藝術創新協會日前與多名成員共同前往三峽台北榮民之家，表演薩克斯風樂曲，讓榮民長輩歡度美好的下午時光，阿伯開心一起熱舞，最後演奏期待再相會讓阿伯們熱淚盈眶，協辦南園里長李培鈺表示阿伯們好像被遺忘的一群，很開心有人探視他們，也相約願意定期來榮家演出。

協會理事長方鐘煒及樂團成員，日前與樹林區南園里長李培鈺前往三峽台北榮家，透過精彩的薩克斯風讓榮民長輩歡度美好得下午時光，阿伯們難得有人前來探視，也開心的在現場跳舞活動筋骨。

北大特區藝術創新協會北藝創樂團總計35人，是理事長為退休長者和婦女提供參與薩克斯風樂團的機會而組成，這群對薩克斯風音樂充滿熱情不老樂團，積極參與公益演出和地方節慶活動，未來盼將擴大登上公益表演活動。

日前樂團到台北榮民之家吹奏多首經典曲目包括蘇州河邊、吉魯巴組曲、月亮代表我的心、外婆的澎湖灣、感恩的心等樂曲，當薩克斯風樂聲響起時全場觀眾齊聲叫好，每首曲目都帶動整場氣氛，台下阿伯跟著節奏熱情打拍子、哼唱及搖著螢光棒跳舞，長輩們頻頻揮手、比讚，彼此互動的整場氣氛熱絡。