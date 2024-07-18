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超速危險駕駛較去年同期增近六倍 新北：超速總數反降

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市透過科技執法抓違規車輛。（資料照）圖／新北交通大隊提供
新北市透過科技執法抓違規車輛。（資料照）圖／新北交通大隊提供

交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，新北市去年1到6月修法前超速60公里違規件數為1166件，今年1到6月超速40公里違規數為6933件。新北市裁決處長李忠台說，從數字上來看被認定為危險駕駛開罰數量增加近6倍，但若以同樣「超速40公里」作為標準比較，今年1到6月超速40公里數字反而較去年同期超速40公里的違規件數減少29.6％，相關修法確實還是有其遏阻效果。

112年6月30日新修正的處罰條例超速危險駕駛處罰標準，從行車速度超過規定的最高時速60公里，下修為40公里。

新北市交通裁決處統計，112年1到6月被認定為危險駕駛（超速60公里）的件數有1166件，今年1到6月被認定危險駕駛（超速40公里）件數6933件，成長約5.9倍。

李忠台說，因為標準不一，數字成長是可以想見，不過今年1到6月違規超速總件數25萬9178件，是較去年同期減少6.3％。

李忠台也說，若以同樣超速40公里以上件數來比，新北市今年1到6月件數反而較去年同期減少29.6％，也可佐證相關修法有其遏阻效果。

李忠台表示，立法標準加嚴，數字確實會成長，的確有可能達到遏止危險駕駛的目的，但他認為，加嚴相關法令只是一個方法，提升交通安全還要透過教育、工程與執法等方式多管齊下，才能減少事故與傷亡發生。

修法

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