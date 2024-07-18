三峽茶農周子耀掌握氣候跟茶況 連2年拿下蜜香紅茶比賽特等獎

三峽區農會今年舉辦蜜香紅茶比賽，特等獎再被三峽區茶農周子耀拿下，周子耀表示，連2年拿獎很開心，製茶要訣是時刻注意茶葉及天氣狀況。評審指出，特等茶茶湯水色艷紅，滋味甘醇、濃厚、細緻、韻味持久。

今年25歲周子耀是家中第八代，與父親周平國共同經營日盛茶行，茶園經營面積有0.5公頃，種植台茶18號紅玉、臺茶21號紅韻等品種，年產量約500至600台斤，除產製蜜香紅茶之外，還有生產東方美人茶、碧螺春、白茶。

周子耀於3年前正式返鄉接棒茶行事業後，陸續取得茶葉感官品評中級認證、丙級製茶技術士證照，周子耀表示，採茶期要每日注意天氣預報，確保能在降雨之前採摘到小綠葉蟬著蜒過的茶菁；另外在製茶過程中，須時刻注意茶葉走水狀況，增加茶菁萎凋時間1至2小時，待枝梗7、8成有明顯皺褶後再行揉捻，使茶湯滋味濃厚甘醇。

今年新北市優良蜜香紅茶比賽計有240點參賽，由農業部茶改場副場長邱垂豐及分場長蘇彥碩擔任評審，評比從茶葉的外觀、水色、香氣及滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次。

邱垂豐表示，今年降雨較少，氣候得宜，適合紅茶製作，總體表現更加甘醇，蜜香及果香明顯，部分茶樣帶有花香。特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，充滿蜂蜜香、熟果香及木質調性，滋味甘醇、濃厚、細緻、韻味持久。