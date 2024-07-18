新北新聞局親子運動日 侯友宜現身跳16蹲

新北市新聞局18日舉行第二屆家庭日活動「新北Masters！親子運動日」，邀請同仁眷屬與孩子到新聞局內參訪了解家人工作職場環境，並舉辦闖關遊戲，新北市長侯友宜今天也驚喜現身，陪著現場小小運動家們一起跳起「幼兒版16蹲」，玩得不亦樂乎。

今天活動，小朋友使出渾身解數，與爸媽共同挑戰乒乓球、攀岩、足球等多項任務，侯友宜也與小朋友一起跳起更加適合幼兒律動的「改良版16蹲」舞，並化身神射手直接與小朋友進行PK射箭，爸媽也在場邊賣力為寶貝們加油打氣。

侯友宜表示，近年來吹起一股全民運動風，不論年紀大小都要養成運動的好習慣，這次家庭日的活動也鼓勵爸媽可以利用時間帶孩子挑戰各種不同的運動項目，藉此提升幼兒體能，不僅可以擁有健康的身心靈，更可以增進親子互動，建立更緊密的親子關係。

侯友宜也勉勵在場的小朋友，暑假開心地玩耍，也要注意安全，別讓爸爸媽媽擔心，平時除鍛鍊體能外，也要好好努力、不斷學習，做自己喜歡的事，勇於築夢，與爸媽健康快樂過好日子。

侯友宜說，新北目前已啟用18座國民運動中心，數量是全國之冠，並持續在多個行政區興建第2座，創造良好運動風氣，明年登場的2025雙北世界壯年運動會，只要年滿30歲都可以報名參加，還可以與來自世界各地的好手互相切磋較勁。

新聞局長張愛晶表示，新北市不只是運動大城，也積極打造友善親子職場環境，除了透過一年一度的「家庭日」活動，讓家有公務員的家屬更了解公部門的環境，促進家人對公務人員工作的理解和支持，更提供各項政策措施給予新北所有年輕爸媽安心的依靠。

據勞動部勞工保險局公布資料顯示，去年六都男性申請育嬰留停比率，新北最高（達28.77%），為六都之冠，接著依序是台中、桃園、台南、高雄與台北，顯見新北市長年推動職場友善環境及性別平等成效，讓年輕爸爸加入育嬰留停行列的人數大增。

新聞局指出，暑假期間市府也推出「2024新北市兒童藝術節」，結合大型藝術裝置打造「怪獸王國」，也串聯各大新北博物館、藝文館舍，提供爸媽可以帶孩子們在炎炎夏日有放電的好去處。