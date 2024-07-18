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中正橋連接水源快速道路匝道將封閉 警公布改道路線圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

中正橋是連接台北市與新北市的重要橋梁，台北市政府公務局新建工程處，將在20日凌晨0時起，進行中正橋銜接水源快速道路往師大路方向匝道封閉作業，為了疏導車流，轄區警方提醒民眾改道行駛。

中正警二分局指出，此次作業時間預計從20日凌晨0時起至今年底，因應匝道封閉作業，為維持替代道路交通負荷能力，汀州路於施工期間，南側道路週一至週五7至9時及17至19時禁止停車，請民眾務必注意告示牌禁停時段，警方將針對公告時段違規車輛加強取締。

為了維護行車順暢，警方也會規劃員警及義交人員於改道沿線路口指揮疏導並加強路況查報，敬請駕駛人配合現場員警、義交的交通管制及疏導措施，施工期間請提前改道，避免交通壅塞，以維行車安全。

交通管制 橋梁

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