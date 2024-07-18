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「0空租率」北市府攜手東區商圈辦活動 改善行人空間

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
東區商圈目前的空店率越來越降。記者邱書昱／攝影
東區商圈目前的空店率越來越降。記者邱書昱／攝影

為了振興東區商圈，北市府加大力道改善人行硬體及舉辦集客活動，繼瑠公綠廊啟用後，台北市產發局也攜手統領商圈舉辦「東區甜點節」活動，搶攻暑期商機。東區商圈說，除了透過活動維持人氣之外，也盼優化人行空間，「改善過後周遭的店鋪，空租率是0」。

東區商圈發展協會理事長韓修和說，受到大巨蛋人潮確實多了2成，但近期最有感的是遠東SOGO後方的瑠公綠廊人行道完工，行人空間改善之後，周遭的店面都滿租，東區巷弄間的店鋪，空店率也逐漸下滑，新裝潢的店面也超過6成。

韓修和也說，在忠孝東路沿線、龍門廣場部分店面租賃狀況相較之下比較差一些，未來二期的綠廊帶會由大安路為主，樂觀其成。不過，他仍是提到大巨蛋舉辦演唱會，東區將於7月27、28日舉辦活動，「在沒有演唱會的情況下，真的只能自救，或者透過優化行人空間，帶動人潮。」

統領商圈暨社區發展協會總幹事溫志雄表示，東區有著許多咖啡廳、桌菜美食等雲集，特點就是會有主打的甜品，當然也不乏以甜點為主打的店家，加上甜點的價格較為親民，百元左右就邀集三五好友相聚，同時拍照上傳打卡，因此將活動主題定調為甜點。

他介紹，活動從7月16日起至8月20日，凡於會員店家單筆消費滿500元即可兌換東區甜點節IP限量一千名的環保餐具組，單筆消費滿1000元則可兌換100元現金抵用券，限量200名，送完為止，同時到臉書「走！去東區」投稿私藏美食，獲得最推薦的店家即可獲得5千元購物金等好禮。

統領商圈又是最為靠近大巨蛋，溫志雄表示，大巨蛋陸陸續續舉辦體育賽事，確實人潮成長了2成，但是觀察多數民眾在看完比賽後，還是會到信義區消費，為此，統領和東區必須要想方設法舉辦活動，保溫人潮。

統領商圈舉辦「東區甜點節」以價格容易入手，還能拍照打卡的甜點為題。記者邱書昱／攝影
統領商圈舉辦「東區甜點節」以價格容易入手，還能拍照打卡的甜點為題。記者邱書昱／攝影
台北市府加大力道改善人行硬體及舉辦集客活動，確實讓整體店鋪空店率降低。記者邱書昱／攝影
台北市府加大力道改善人行硬體及舉辦集客活動，確實讓整體店鋪空店率降低。記者邱書昱／攝影

北市府 東區 美食

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