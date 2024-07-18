解決久占車位 新北8月增7捷運站周邊3933收費機車格

北市已有數萬機車車格收費，不過新北市目前僅土城捷運海山站、府中商圈與淡水老街商圈周邊機車車格需要收費，為提升民眾久占車格問題，新北市8月起板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口機場捷運A9站、蘆洲三民高中站、新店大坪林、十四張周邊主要幹道機車車格也將開始收費，新增收費車格約3933格。

新北市目前共有39萬餘格公有機車車格，過去機車車格沒有收費，導致不少民眾長期久占，甚至被堆放雜物，導致周轉率低，甚至有些地方周轉率趨近零，讓真正需要車格的民眾相當苦惱。

台北市已分階段朝全面機車車格收費目標前進，新北目前僅有府中商圈、捷運海山站與淡水老街周邊實施路邊1839個機車車格收費，實施下來，市府統計發現，許多過去周轉率不到1的格位，近年已經成長到1.5甚至是2，也就是一個格位一天至少能夠服務1輛機車以上，而不是成為民眾堆放老舊機車的場所。

新北市府經評估，今年8月起，板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口機場捷運A9站、蘆洲三民高中站、新店大坪林、十四張周邊主要幹道機車車格也要開始收費，總計將新增3933個收費機車車格。

交通局停車營運科長許芫綺表示，納入收費的格位，都是位於主要幹道，例如江子翠與新埔捷運站的文化路1段（民生路2、3段至文化路1段307巷）、文化路2段（文聖街至民生路2、3段）、民生路2段（文化路1、2段至縣民大道）、雙十路2段（文化路2段至松柏街）、雙十路3段等，巷子內的車格並未納入。

許元綺強調，新北收費機車車格是六都最低，新增後約有1％車格要收費，實施收費目的不是為了要賺取相關收入，而是為了強化管理，先前相當多車格在實施收費前，經常堆放廢棄車輛，海山、府中與淡水老街車格在實施收費後，相關情況已經改善許多，車格周轉率都已提升至1.5至2。

新北市交通局指出，8月1日起市府也推出「每日1張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付繳費享折扣」三大路邊機車停車優惠，其中「機車路邊停車定期票」將於本月22日起開放申購，可讓民眾30日內於新北市路邊機車收費停車不限路段、次數，統統只要399元。

記者實地到海山捷運站周邊收費車格查看，確實較早年相比停得井井有序，也有些許空位，不過仍有幾輛機車後方被繳費單掛滿，車主若是還沒繳費或是久占，恐將付出一筆不小的停車費與罰單。