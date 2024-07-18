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環漢路侯友宜稱「大家緊張死了」 大漢溪堤外今貫穿可望降車禍
從新北市三重區往南的環漢路，由於新莊段後堤外車流匯入，加劇環漢路車流壅塞，過往也因道路號誌不多車速較快，經常發生死亡車禍，環漢路此段被評為劣質F級，今大漢溪堤外便道舉辦通車典禮，貫穿後堤外便道可一路連接三重抵達鶯歌不必再匯入環漢路，可望降低車禍發生，交通大隊長林泰裕也表示，近期就將安排移動式測速照相取締飆車。
新北市鶯歌至三重大漢溪堤外便道今舉行通車典禮，侯友宜出席通車典禮表示，環漢路過往「撞撞叫，大家緊張死阿！（台語）」，如今新莊鐵路橋至樹林館前路堤外便道7.4公里通車後，貫穿鶯歌、樹林、板橋、新莊及三重5行政區，縮短三重到鶯歌僅需30分鐘，宣布於今午12時開放通車。
立委蘇巧慧今出席時表示，2019年爭取中央全額補助9.4億元工程經費，串聯新莊西盛、樹林、鶯歌堤外道路，完成大漢溪左岸堤外道路最後一哩路，她說，前台北縣長蘇貞昌任內規劃長達17公里的大漢溪左岸堤外便道，然而中間長達7.4公里樹林段遲遲無法打通，如今終於完成大漢溪堤外便道最後一塊拼圖。
通車前環漢路流量需求大於公路容量，被評為F級無舒適性及方便性可言，駕駛人有不安及焦躁情緒出現。堤外道通車後環漢路可提升至C級服務水準。新通車的7.4公里道路筆直，交通局依據前、後段堤外車速規劃為時速50公里。
新北市交通大隊長林泰裕表示，由於剛通車道路尚未架設測速照相，筆直道路可能會有民眾在此超速駕駛，目前將請各警分局加派移動式測速照相，並與交通局等單位前往現場會勘，架設固定式測速照相等裝置，維護駕駛行車安全。
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