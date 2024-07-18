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內湖昨晚停電影響3279戶 蔣萬安：民眾人心惶惶

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席潮台北Trendy Taipei首波記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席潮台北Trendy Taipei首波記者會受訪。記者楊正海／攝影

台北市內湖昨晚發生停電，範圍在大湖山莊街、內湖路2段、成功路4段、大湖街一帶，受影響戶數達3279戶。台北市長蔣萬安上午出席潮台北Trendy Taipei首波記者會受訪，對於內湖昨晚停電，他說，現在這樣子停、跳電的狀況層出不窮，讓民眾人心惶惶。

內湖昨停電，影響戶數3279戶，民眾抱怨連連，北市議員李明賢剛也在臉書酸爆，又是松鼠、還是那個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」

李明賢也說，台電現在幾乎變成民怨總和事業單位，經常性跳電，也經常性引發沸騰的民怨；台電幾乎淪為政府搖擺電力政策之下的出氣包，然而，再多的道歉也沒有用，民眾想知道的還是很簡單，是電力不夠而缺電？還是單純跳電？

另外，因台電鉅額虧損，監察院發函經濟部要求改正，但幫台電解釋稱，台灣能源8成為火力發電，97.3%發電燃料仰賴進口，因俄烏戰爭影響，導致國際燃料價格飆升。

台北市長蔣萬安出席潮台北首波記者會受訪，也被問到台電虧損2265億和能源政策，蔣萬安說，他再次強調，中央應該要正視整體的能源政策；另也主動談到昨天晚上內湖停電，他說，民權變電所又發生狀況，讓內湖地區有3279戶民眾停電，而且造成了5人受困在電梯，最後趕快請消防局即刻出動救出民眾。

蔣萬安說，現在這樣子停、跳電的狀況層出不窮，確實讓民眾人心惶惶，擔心下一刻突然停電；另一方面，對於產業，現在希望包括AI技術的引進、產業的進駐，對產業來講，也不希望他們提心吊膽、是不是可能隨時缺電，所以中央政府應該很務實地來面對能源政策，而不應該以意識形態來考量，應擬定一個可長可久的能源政策。

停電 內湖 台電 蔣萬安

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