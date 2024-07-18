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TRENDY TAIPEI 潮台北開跑 蔣萬安：用音樂震翻臺北

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」上午在台北流行音樂中心正式起跑，台北市長蔣萬安（右三）、文化局長蔡詩萍（左三）、台北流行音樂中心董事長黃韻玲（左二）等一同主持參與啟動儀式，象徵「2024TRENDY TAIPEI 潮台北」正式啟動！記者曾吉松／攝影
「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」上午在台北流行音樂中心正式起跑，台北市長蔣萬安（右三）、文化局長蔡詩萍（左三）、台北流行音樂中心董事長黃韻玲（左二）等一同主持參與啟動儀式，象徵「2024TRENDY TAIPEI 潮台北」正式啟動！記者曾吉松／攝影

「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」上午在@@@台北流行音樂中心@@@正式起跑，台北市長蔣萬安及文化局長蔡詩萍皆親自出席盛會，並公佈潮台北前導影片及活動亮點。現場也邀請潮台北系列活動中「JAM JAM ASIA」的表演團隊「溫蒂漫步 Wendy Wander」和日本樂團「Billyrrom」共同演出，感受音樂人跨國合作相互激盪的魅力，台北流行音樂中心董事長黃韻玲一同參與啟動儀式，象徵「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」正式啟動！

蔣萬安市長宣告一起用音樂震翻台北！將於113年9月2日至8日展開，總計共13 項精彩活動，活動以充電及放電為兩大核心概念，結合「演唱會經濟、產業論壇及城市行動」等，以台北流行音樂中心為主辦場地，同時將串聯台北市在地音樂空間，共同推動產業發展，打造嶄新的台北城市品牌。

「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」上午在台北流行音樂中心正式起跑，台北市長蔣萬安公佈潮台北前導影片及活動亮點 。記者曾吉松／攝影
「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」上午在台北流行音樂中心正式起跑，台北市長蔣萬安公佈潮台北前導影片及活動亮點 。記者曾吉松／攝影

台北流行音樂中心 蔣萬安 音樂

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