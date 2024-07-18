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關渡大橋下機車彎道過大 新北：19日起調整

中央社／ 新北18日電

新北議員鄭宇恩說，市府說要微調關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型，但實際調整蜿蜒幅度過大；新工處說，已主動暫緩改道調整，確認交通安全後，預計19日起改道。

新北市民進黨籍議員鄭宇恩昨天表示，淡水河北側平面道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內高架橋墩施作，新北市府日前發布新聞稿稱7月3日起些微調整關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型。

鄭宇恩說，但近期機車騎士行經關渡橋下機車引道，可看到新工處已經鋪設完調整路線的道路，且暫時以交通桿圍起，尚未開放，但以肉眼比較新工處日前公布的平緩彎道，與實際上機車道進入箱涵角度近乎直角，讓機車族相當憂心，若以現況開放恐怕致機車族於險境。

鄭宇恩表示，過去機車族就持續反映關渡橋下平面路段採汽機車強制分流，但機車道卻蜿蜒，且往台北方向常遇到上關渡橋車流回堵導致難以切換至機車道，往淡水方向在民權路92巷處也容易遭大車與分隔島夾擊等問題。

鄭宇恩說，現況因應淡北道路工程，機車道又改得更加曲折，恐怕將衍生更多事故，希望交通局及新工處研擬更完善道路設計。

新工處表示，此路段原預計於7月3日開始行駛交維調整後的動線，但考量原機車道線型較蜿蜒，且部分與上關渡橋匝道共線，可能產生機車與上關渡橋車流交織情形，在以交通安全為首要考量下，施工團隊在第一時間已與交通單位研議，並主動微調線型，預計7月19日起改道。

新工處長簡必琦說，淡水區每天通勤人口眾多，雖然淡北道路面臨地形條件侷限、交通量龐大等嚴峻挑戰，但施工期間仍會以交通安全及降低交通影響為首要考量，各階段施工交維調整都會與交通單位確認行車安全，才會開放。

機車族 車道 高架橋

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