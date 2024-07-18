潮台北今首發 蔣萬安：韓團晚安大小姐「ASMRZ」也會來

潮台北Trendy Taipei上午舉行首波記者會，台北市長蔣萬安上午宣布除了台灣在地和日本、泰國歌手團體外，韓國的晚安大小姐團體「ASMRZ」也會來潮台北。蔣萬安也說，希望透過潮台北這樣的形式，能夠讓台北再次站上亞洲國際潮流文化的高峰，另一方面也讓台北成為世界行事曆上面非常重要的一個站點。

蔣萬安說，在地歌手樂團包括魏如萱、鄭怡農還有「康士坦的變化球」、「冰球樂團」等，還有國外團體，包括日本的「Billyrrom」、「Cody・Lee」，泰國「Polycat」等等。當然大家可能會特別關注，而且被吸引的就是韓國的晚安大小姐這個團體「ASMRZ」也會來。

「TRENDY TAIPEI 潮台北」在今年9月初舉辦，蔣萬安說，這次的規畫，是由@@@台北流行音樂中心@@@的一個核心主辦場域做示範的演出。不只是流行音樂文化，還有跨界、跨領域複合式的大型音樂盛典，結合產業、科技還有整個城市行銷以及觀光。

蔣萬安說，不只有北市文化局，市府由副市長林奕華統籌小組，結合產業局、資訊局、觀傳局等大家共同努力。今天等於正式讓潮台北向大家做一個第一次的亮相。

媒體問蔣萬安，到時候有沒有機會一起跳晚安大小姐？蔣萬安說，都已經請本尊來了，大家可以好好來欣賞，晚安大小姐是一個大家非常喜愛的團體。