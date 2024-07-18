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新北新月橋震損修復工程招標 橋梁光雕今晚先重啟

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供

0403強震導致連結新北板橋及新莊的新月橋吊索彎曲，外界關注何時能修復，新北高灘處表示，專家學者已審查修復工程設計作業，昨並上網公開招標，目標最快在9月底完成臨時支撐並評估有條件開放通行，夜間光雕則同步於今晚開啟，恢復大漢溪畔夜間景觀及識別目標。

新月橋主橋段因0403花蓮強震導致吊索結構有安全疑慮而封閉，因為影響兩岸民眾通行，外界都盼早日修復。高灘處當時辦理檢測及修復作業，並委託第三方公正單位新北市土木技師公會邀請橋梁專家學者協助震後諮詢及修復工程審查，歷經2次審查，工程昨已上網公開招標。

高灘處長張修銘說明，新月橋為跨越大漢溪特殊橋梁，跨距長達300公尺，修復工程具一定專業及複雜性，為兼顧橋梁安全及民眾通行權益，橋梁修復將採二階段，第一階段將先行施作橋梁支撐確保橋梁安全，再行辦理第二階段吊索維修工程。完成橋梁安全支撐後，最快9月底即可評估有條件開放通行，10月接續第二階段吊索修復工程，最快明年農曆年前完成修復作業。

高灘處表示，新月橋光雕除是熱門景點外，也是河濱單車道夜間重要識別目標，地震後考量檢測過程有可能影響光雕設備而關閉，現檢測完成，考量民眾及議員建議，經審慎評估後決定先重啟光雕，恢復橋梁周邊夜間景；主橋段仍然是封閉狀態，民眾欣賞光雕同時切勿強闖管制區域，以免發生不可預期風險。

0403造成連結新北板橋及新莊的新月橋吊索鬆脫情況，其中靠板橋一端吊索明顯變形（紅圈處），令人相當憂心。圖／本報資料照片
0403造成連結新北板橋及新莊的新月橋吊索鬆脫情況，其中靠板橋一端吊索明顯變形（紅圈處），令人相當憂心。圖／本報資料照片
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋已完成階段性檢測，7月17日橋梁修復設計標並上網公開招標。圖／新北高灘處提供
新月橋已完成階段性檢測，7月17日橋梁修復設計標並上網公開招標。圖／新北高灘處提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供
新月橋橋梁優美弧形搭配燈光秀非常吸睛，0403震損造成光雕關閉，今晚將重啟。圖／民眾謝佑欣提供

地震 新北 橋梁

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