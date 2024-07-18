新北雲端廚房黑數成食安隱患 北市：列管21家每年稽查

外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加，然而新北僅列管1家，遭疑不符人口及市場比率，散落在民宅、工業區的雲端廚房幾乎不受監督，恐成為食安漏洞。反觀北市衛生局列管21家，2019年起每年專案稽查，另食藥署已在食品業者登錄平台建置「雲端廚房」欄位，未來也會要求外送平台揭露。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，目前列管foodpanda、Uber Eats、CutAway、in-line 、foodomo在內共5家外送平台；每年都會有外送平台稽查專案，重點包含食品良好衛生規範準則、食品業者登錄，2020年至2023年初查、複查均符合規定。

她指出，衛生局今年1月至7月13日稽查5家外送平台的合作餐廳共2357家，其中4家複查不合格，包含未有食品業者登錄或資訊錯誤，以及冰箱溫度不足、食材沒加蓋、冰箱不潔等衛生缺失，後續將依食安法第8條和44條處6萬至2億元罰鍰。

另外，衛生局輔導外送員，2019年4月26日迄今共查核93人次，檢查有無符合食品良好衛生規範準則，均無違規。

至於食藥署定義實體店面販售及用餐場所的雲端廚房，林冠蓁說明，北市衛生局透過外送平台與食藥署提供、衛生局搜尋網路，目前列管21家雲端廚房，2019年起每年專案稽查，陸續查有溫度不足、食材未加蓋、設備如抽油煙機不潔等衛生缺失，經複查均完成改善，例如去年初查尚無不合規定。

林冠蓁表示，北市衛生局今年的雲端廚房稽查專案訂於7月且已展開，未來配合食藥署8月專案擴大稽查，包含必查的食品良好衛生規範準則、食品業者登錄，另有商業登記者須有產品責任險、一般餐飲業的廚師持證比例應達50％以上。

市面上是否會有「黑數」？林冠蓁說，食藥署已在食品業者登錄平台建置「雲端廚房」欄位，未來也會要求外送平台揭露。