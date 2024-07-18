快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

新北雲端廚房黑數成食安隱患 北市：列管21家每年稽查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加，新北僅列管1家雲端廚房，遭疑不符人口及市場比率。記者劉懿萱／攝影
外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加，新北僅列管1家雲端廚房，遭疑不符人口及市場比率。記者劉懿萱／攝影

外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加，然而新北僅列管1家，遭疑不符人口及市場比率，散落在民宅、工業區的雲端廚房幾乎不受監督，恐成為食安漏洞。反觀北市衛生局列管21家，2019年起每年專案稽查，另食藥署已在食品業者登錄平台建置「雲端廚房」欄位，未來也會要求外送平台揭露。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，目前列管foodpanda、Uber Eats、CutAway、in-line 、foodomo在內共5家外送平台；每年都會有外送平台稽查專案，重點包含食品良好衛生規範準則、食品業者登錄，2020年至2023年初查、複查均符合規定。

她指出，衛生局今年1月至7月13日稽查5家外送平台的合作餐廳共2357家，其中4家複查不合格，包含未有食品業者登錄或資訊錯誤，以及冰箱溫度不足、食材沒加蓋、冰箱不潔等衛生缺失，後續將依食安法第8條和44條處6萬至2億元罰鍰。

另外，衛生局輔導外送員，2019年4月26日迄今共查核93人次，檢查有無符合食品良好衛生規範準則，均無違規。

至於食藥署定義實體店面販售及用餐場所的雲端廚房，林冠蓁說明，北市衛生局透過外送平台與食藥署提供、衛生局搜尋網路，目前列管21家雲端廚房，2019年起每年專案稽查，陸續查有溫度不足、食材未加蓋、設備如抽油煙機不潔等衛生缺失，經複查均完成改善，例如去年初查尚無不合規定。

林冠蓁表示，北市衛生局今年的雲端廚房稽查專案訂於7月且已展開，未來配合食藥署8月專案擴大稽查，包含必查的食品良好衛生規範準則、食品業者登錄，另有商業登記者須有產品責任險、一般餐飲業的廚師持證比例應達50％以上。

市面上是否會有「黑數」？林冠蓁說，食藥署已在食品業者登錄平台建置「雲端廚房」欄位，未來也會要求外送平台揭露。

外送員 廚房 衛生局

延伸閱讀

新北僅列管1間雲端廚房 黑數成食安隱患

繼紅豆食府、探索廚房傳食安疑慮後 「莫凡彼」台北明曜店爆雞肉沒熟

民眾赴吃到飽餐廳「探索廚房」用餐後腹瀉疑食材不鮮 北市衛局回應

天氣炎熱蟑螂出沒頻繁 北市上半年陳情案量倍增

相關新聞

北市又停電！內湖3千多戶陷漆黑 台電調查原因出爐

台北市又停電了，今天晚間9點41分，北市府接獲民眾通報，北市內湖區大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街等一帶突然停...

新北雲端廚房黑數成食安隱患 北市：列管21家每年稽查

外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加，然而新北僅列管1家，遭疑不符人口及市場比率，散落在民宅、工業區的雲端廚房...

大稻埕焰火秀 車多人擠

台北市2024大稻埕夏日節昨天登場，今年安排4場焰火秀、5場音樂表演，大稻埕碼頭市集人滿為患，周邊道路車潮湧現，市府加派...

YouBike違規記點 騎乘騎樓占98%

北北桃YouBike違規記點新制7月上路，北市交通局執行256件記點，民眾檢舉15件，但新北交通局稽查僅有8件記點，另有...

雲端廚房興盛 新北僅納管1家惹議

疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房大增，但新北僅列管中和區1家較具規模的共享雲端廚房，相鄰的北市納管家數則有21家，新北市...

內湖停電民怒沒冷氣難熬 李明賢：電力政策台電淪出氣包

台北市內湖昨天發生停電，今天晚間9點多，大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街一帶又突然停電，受影響戶數多達3279...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。