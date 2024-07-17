聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖停電民怒沒冷氣難熬 李明賢：電力政策台電淪出氣包

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市內湖區大湖山莊周邊今天晚間大規模停電，北市議員李明賢剛也在臉書酸爆，又是松鼠、還是那個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」圖／引用自李明賢臉書
北市內湖區大湖山莊周邊今天晚間大規模停電，北市議員李明賢剛也在臉書酸爆，又是松鼠、還是那個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」圖／引用自李明賢臉書

台北市內湖昨天發生停電，今天晚間9點多，大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街一帶又突然停電，受影響戶數多達3279戶。北市議員李明賢剛也在臉書酸爆，又是松鼠、還是那個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」

儘管晚間的大規模停電，已經在晚間10點14分左右復電，不過李明賢說，台電現在幾乎變成民怨總和事業單位，經常性跳電，也經常性引發沸騰的民怨；台電幾乎淪為政府搖擺電力政策之下的出氣包，然而，再多的道歉也沒有用，民眾想知道的還是很簡單：是電力不夠而缺電？還是單純跳電？

由於內湖大湖山莊一帶今天又無預警停電，李明賢也收到許多里民反應「停電了，怎麼辦？」「家裡長輩沒冷氣，受不了！」就連有線電視也受到影響而斷訊，衝擊很大，畢竟，這是超過30度高溫的炙熱酷暑，停電也太煎熬了。

李說，經過他辦公室與台電聯繫後，才警覺大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段及大湖街等地區共3279戶停電。事發後，台電立即派遣維修人員前往現場進行緊急搶修，力求儘快恢復供電。台電第一時間回覆說「停電原因待查」，隨後才又發稿說明是「民權變電所TM30饋線停電」；饋線跳脫後，CB自動復閉失敗(CO+LCO電驛動作)所導致。

李明賢說，今晚斷電約一個小時，但在晚間高溫仍有30度的情況下，民眾怒氣可想而知；甚至也有民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」台電「除了道歉之外，民眾更想知道答案。」

停電 內湖 台電

延伸閱讀

北北桃8議員固樑 要謝國樑「有理大聲說」

簡直像颱風！大豪雨襲北市南港店家淹水 議員：考驗排水

又是松鼠惹禍？彰化停電前民眾目擊 台電：不是他們

鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

相關新聞

北市又停電！內湖3千多戶陷漆黑 台電調查原因出爐

台北市又停電了，今天晚間9點41分，北市府接獲民眾通報，北市內湖區大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街等一帶突然停...

大稻埕夏日節首場煙火秀登場！5.7萬人擠爆現場觀賞 500警力疏導周圍交通

台北市2024大稻埕夏日節今登場，表演活動從19時開始，18時許就湧入不少民眾在大稻埕周邊用餐，大稻埕碼頭內也是人滿為患...

大巨蛋白色座椅恐「吃球」？前棒協副裁判長：球場設計需實用

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中華棒協前副裁判長徐協裕，討論台北大巨...

內湖停電民怒沒冷氣難熬 李明賢：電力政策台電淪出氣包

台北市內湖昨天發生停電，今天晚間9點多，大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街一帶又突然停電，受影響戶數多達3279...

大稻埕首場煙火秀湧6.6萬人次 45分鐘解除交管

2024大稻埕夏日節首場煙火秀今天登場，台北市觀傳局統計，參與民眾達6.6萬人次，周邊道路車流量約在煙火秀落幕後半小時即...

大稻埕夏日節首場煙火秀登場 500警力維持交通

2024大稻埕夏日節首場煙火秀今晚登場，台北市觀光傳播局統計，截至晚間7時為止，參與民眾逾9000人次，警察局為維持周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。