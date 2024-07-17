內湖停電民怒沒冷氣難熬 李明賢：電力政策台電淪出氣包

台北市內湖昨天發生停電，今天晚間9點多，大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街一帶又突然停電，受影響戶數多達3279戶。北市議員李明賢剛也在臉書酸爆，又是松鼠、還是那個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」

儘管晚間的大規模停電，已經在晚間10點14分左右復電，不過李明賢說，台電現在幾乎變成民怨總和事業單位，經常性跳電，也經常性引發沸騰的民怨；台電幾乎淪為政府搖擺電力政策之下的出氣包，然而，再多的道歉也沒有用，民眾想知道的還是很簡單：是電力不夠而缺電？還是單純跳電？

由於內湖大湖山莊一帶今天又無預警停電，李明賢也收到許多里民反應「停電了，怎麼辦？」「家裡長輩沒冷氣，受不了！」就連有線電視也受到影響而斷訊，衝擊很大，畢竟，這是超過30度高溫的炙熱酷暑，停電也太煎熬了。

李說，經過他辦公室與台電聯繫後，才警覺大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段及大湖街等地區共3279戶停電。事發後，台電立即派遣維修人員前往現場進行緊急搶修，力求儘快恢復供電。台電第一時間回覆說「停電原因待查」，隨後才又發稿說明是「民權變電所TM30饋線停電」；饋線跳脫後，CB自動復閉失敗(CO+LCO電驛動作)所導致。

李明賢說，今晚斷電約一個小時，但在晚間高溫仍有30度的情況下，民眾怒氣可想而知；甚至也有民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」台電「除了道歉之外，民眾更想知道答案。」