雲端廚房興盛 新北僅納管1家惹議

疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房大增，但新北僅列管中和區1家較具規模的共享雲端廚房，相鄰的北市納管家數則有21家，新北市民代質疑，新北只納管1家不符人口及市場比率，散落在民宅、工業區的雲端廚房幾乎不受監督，恐成為食安漏洞，要求加大管理力道。

昨晚6時許，記者到位於中和區橋和路的雲端廚房，在大樓1樓及地下室，畫分出23個小空間，以矮牆隔開，有2家便當業者揮汗備餐，雙手忙個不停，一旁隨時有外送員等著要取餐。

專賣便當的林姓業者說，去年12月進駐，使用約5坪空間，因不能使用明火，烹調以電器為主力，租金加上水電，每月成本7萬至8萬元。他說，雲端廚房模式CP值沒想像中高，須靠發傳單等方式，衝一點美食平台以外的外單量，才能增加營收及利潤。

林姓業者表示，衛生局人員不定期稽查，受監督的壓力不會比實體店面少，倒是隱身在各角落的家庭式雲端廚房比較不受監督。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，各縣市對雲端廚房定義不一，因此列管數量出現落差。楊也坦言，雲端廚房很難從現有系統直接勾稽資料，查核有難度。衛福部近日發函各地衛生局，告知「食品藥物業者登錄平台」新增雲端廚房一項，要求地方向業者宣傳，輔導配合登錄資料。

新北市議員翁震洲質疑新北列管僅1家不合常情，這類廚房可能存在於工業區或民宅，只要一個平板就可「開餐廳做外送」，衛生局要設法掌握，訂定監管機制，還呼籲市府成立食安處，才有一定規模及人力稽查。

市議員陳世軒說，要雲端廚房業者自行將資料登錄到平台，實在太天真，應研議透過業者主動登錄、註記，給予認證標章；沒有登錄的業者，經檢舉或稽查，可加重處罰或要求停業，要「棒子、蘿蔔並用」。