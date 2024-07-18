YouBike違規記點 騎乘騎樓占98%

北北桃YouBike違規記點新制7月上路，北市交通局執行256件記點，民眾檢舉15件，但新北交通局稽查僅有8件記點，另有1件檢舉案因證據不足未成立，落差甚大。

新北交通局坦言，北市騎樓多有違規熱點，新北幅員遼闊，稽查人力相對不足，將改為上下班尖峰時段加強取締，2.0E車輛編號也會放大，有助追查違規使用者。

北北桃YouBike違規記點以違規騎乘騎樓最多，占98%以上，北市取締居多，北市交通局取締違規，也是以行駛騎樓或未供慢車行駛的人行道為主。交通局每天安排4名交通助理員，上下班尖峰時段在熱點違規記點，主要違規熱點是捷運站或地下街出入口鄰近騎樓，例如忠孝東路4段55號及和平東路1段15號等。

交通局運管科長朱宸佐說，違規記點目標是提醒民眾遵守交通規則、行人優先，打造友善YouBike騎乘文化，並非讓民眾無法使用YouBike。交通助理員最常碰到民眾抱怨「不知道會被記點」或「沒路可以騎」，但其實可騎在一般道路上。

朱宸佐說，經宣傳，大部分民眾行經騎樓已會下車牽行，但仍有少數人不知此規定，他也呼籲汽、機車族要注意自行車騎士騎乘安全，與自行車維持安全空間。

新北交通局違規記點僅個位數。交通局坦言，新北稽查人力僅3人，看似只少北市1人，但新北幅員比北市遼闊許多，只能把取締重點擺在板橋區等人口密集行政區，但有時看到馬路對面有違規騎乘，也來不及趕過去取締。

新北交通局說，北市有兩百多件違規記點，且多為騎樓違規，主因有熱門違規點，集中在忠孝復興站和古亭站周邊，光是這兩熱點就抓到上百件；反觀新北市目前並無重複性違規據點，因此難以查緝，且新北的違規樣態有按鈴催趕行人等，反而沒有騎樓違規樣態。

交通局表示，新北稽查人力少，人力無法增加情況下，將調整稽查時間，改以上下班尖峰時段為主，除開放民眾檢舉，2.0E車輛編號也會放大，透過車輛編號追查使用者。