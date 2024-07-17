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大稻埕首場煙火秀湧6.6萬人次 45分鐘解除交管

中央社／ 台北17日電
2024大稻埕夏日節首場煙火秀17日晚間8時登場，根據台北市觀傳局統計，晚間現場參與者共6.6萬人次，周邊車流量約在晚間8時35分恢復正常，接著在晚間8時45分解除交通管制。圖／中央社
2024大稻埕夏日節首場煙火秀17日晚間8時登場，根據台北市觀傳局統計，晚間現場參與者共6.6萬人次，周邊車流量約在晚間8時35分恢復正常，接著在晚間8時45分解除交通管制。圖／中央社

2024大稻埕夏日節首場煙火秀今天登場，台北市觀傳局統計，參與民眾達6.6萬人次，周邊道路車流量約在煙火秀落幕後半小時即恢復正常，8時45分解除交通管制。

台北市觀傳局規劃，今年大稻埕夏日節在今天、7月24日及7月31日的晚上8時各施放一場300秒的煙火秀，8月10日七夕情人節當天更有長達480秒的高空煙火展演。

為盡可能降低交通衝擊，台北市警察局今天共出動500名警力及義交，並自晚間7時起彈性實施車輛只出不進管制，範圍大致為涼州街以南、延平北路以西、長安西路及市民大道以北、環河北路等區域。

有民眾約晚間6時開車抵達大稻埕碼頭，認為交通順暢，只是等候停車位花了一點時間；騎機車的劉小姐則說，她從市民大道四段一路往西，導航說只要7分鐘的路程卻走了30分鐘，讓她直呼「以後真的要早點來」。

黃小姐與女兒約在晚間6時抵達延平河濱公園，她說，因為去年來看過，今天本來沒有什麼期待，沒想到體驗感受完全不一樣，這次煙火秀秒數較長、架構較複雜，拍起來很漂亮，還有樂團現場演奏很Chill，看完煙火不用急著走。

觀傳局統計，今晚現場參與者共6.6萬人次，周邊車流量約在晚間8時35分恢復正常，接著在晚間8時45分解除交通管制。

觀傳局長王秋冬表示，今年架設了舞台，每週煙火秀現場音樂演出至晚間9時，搭配主持人帶動氣氛、掌握活動節奏，比起去年只有舉告示牌，更能將人潮導流分散，不會全部擠在大稻埕碼頭貨櫃市集。

交通疏導部分，王秋冬指出，因為會實施交通管制並取消周邊停車格，難免對居民造成不便，但交通局及警察局很努力把衝擊降到最低，加派人力、擴大指揮路口，並將煙火施放時間提早半小時至晚間8時，避開晚間車流二次尖峰。

王秋冬說，感謝所有人的體諒及付出，共同把這項大型活動辦好，打造台北的光榮。他並提醒來看煙火秀的民眾多利用大眾運輸工具，搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站下車後，再由3號水門進入延平河濱公園或大稻埕碼頭。

大稻埕 煙火秀 觀傳局

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