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大稻埕夏日節首場煙火秀登場！5.7萬人擠爆現場觀賞 500警力疏導周圍交通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影
「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影

台北市2024大稻埕夏日節今登場，表演活動從19時開始，18時許就湧入不少民眾在大稻埕周邊用餐，大稻埕碼頭內也是人滿為患，20時放焰火已有逾5萬人次。由於正逢下班尖峰時段，路上車輛相當多，附近里長就說，與去年相比，今年交通順暢許多，見警率相當高；交通大隊說，今天動用500名警力在周邊疏導，管制期間車流正常。

今年大稻埕夏日節安排4場焰火秀、5場音樂表演活動，今活動首日，在放焰火前就吸引了超過5萬7000人次抵達現場。大稻埕碼頭市集人滿為患，不少人覓食、飲酒，所有2樓座位區早已被民眾包場，搶占觀賞焰火的最佳位置。

北市交通大隊表示，今年動用了500人協助交通管制，包括員警380人、義交120人，在各個路口指揮交通、協助管制道路，禁止車輛進入，讓民眾順利進場。觀傳局統計，截至20時放焰火前，參與人次接近6萬。

附近建功里長周志賢說，居民都已經習慣會交通管制，畢竟人潮可以帶來龐大商機，也看見警察早早就在崗位上，17時就開始指揮交通，和去年被罵翻的狀況相比，今年交通狀況絕對比較好，市府有提早因應。延平里長郭逸斌也說，人潮、車潮如預期所料，還不到下班時間就有人潮出現，路上車輛也不會太塞。

北市觀傳局指出，為降低對活動場域周邊交通影響，今年將焰火施放時間從20時30分提前至20時，並加派警力及義交加強疏導；透過各局處協力、因應交通狀況機動調整交管範圍、積極疏導人流。

觀傳局說，7月24日、31日還有300秒的主題焰火秀，同樣會再19時到21時30分，於淡3至5號水門實施交通管制，8月10最後一場焰火秀長達480秒，當天市長蔣萬安也會出席，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，可至捷運北門站、大橋頭站或雙連站，再步行抵達河岸及周邊商圈。

台北市交通警察大隊出動500人進行交通管制，加速下班尖峰時段車潮散去。記者鍾維軒／攝影
台北市交通警察大隊出動500人進行交通管制，加速下班尖峰時段車潮散去。記者鍾維軒／攝影

台北市交通警察大隊出動500人進行交通管制，加速下班尖峰時段車潮散去。記者鍾維軒／攝影
台北市交通警察大隊出動500人進行交通管制，加速下班尖峰時段車潮散去。記者鍾維軒／攝影

下班時間還沒到，大稻埕周邊已經湧入不少人潮，準備卡位看焰火。記者鍾維軒／攝影
下班時間還沒到，大稻埕周邊已經湧入不少人潮，準備卡位看焰火。記者鍾維軒／攝影

「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影
「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影

「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影
「2024大稻埕夏日節」登場，今晚是首發煙火秀。記者邱德祥/攝影

交通管制 大稻埕 觀傳局

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