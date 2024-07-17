大稻埕夏日節首場煙火秀登場 500警力維持交通

2024大稻埕夏日節首場煙火秀今晚登場，台北市觀光傳播局統計，截至晚間7時為止，參與民眾逾9000人次，警察局為維持周邊車流順暢啟動交通管制，共派駐500名警民力嚴陣以待。

2024大稻埕夏日節從今天、7月24日、7月31日、8月10日七夕情人節的當天晚間8時施放煙火，前3場為300秒煙火展演，七夕壓軸場更長達480秒。

台北市交通局及警察局規劃，為盡可能降低交通衝擊，周邊道路在每場煙火秀當天晚間7時至9時30分，彈性實施車輛只出不進管制，範圍大致為涼州街以南、延平北路以西、長安西路及市民大道以北、環河北路等區域。

警察局指出，今天共派出380名警力及120名義交維持交通順暢，呼籲開車或騎車民眾提早改道，東西向車流可行駛酒泉街、民族東路、愛國東路；南北向車流可走重慶南路、承德路及中山南路；聯外橋梁改走中興橋與重陽橋，避開忠孝橋及台北橋。

交通局表示，由於結合下班車流，活動地點周邊環河北路及民生西路有車多情形，將持續掌握現場狀況，配合彈性交通管制措施紓解。

觀傳局統計，截至今天晚間7時，現場參與者已破9000人次，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，至捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車後，再由3號水門進入延平河濱公園或大稻埕碼頭。