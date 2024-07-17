淡北道路施工改道引地方憂心 台2乙機車道確認交通安全後19日微調

連接新北淡水及台北北投的淡北道路正施作中，近期將調整機車道路型，不過引發地方憂心動線問題。新北工務局表示，在標線畫設同時即發現路型需再優化，已主動暫緩改道並予調整，將在確認交通安全及提升舒適度後，預計在7月19日開始改道。

為配合淡北道路工程施作高架橋墩，新北市政府原訂於7月3日起調整關渡大橋台2乙線機車道路型，然而地方憂心調整後的部分機車道動線不順，恐衍生交通事故。

新工處表示，此路段原預計於7月3日開始行駛交維調整後的動線，考量原機車道線型較為蜿蜒，且部分與上關渡橋匝道共線，恐產生機車與上關渡橋車流交織情形，在以交通安全為首要考量下，施工團隊在第一時間已與交通單位研議，並主動微調線型，預計在7月19日開始改道。

新工處長簡必琦強調，淡水每日通勤人口眾多，雖然淡北道路面臨地形條件侷限、交通量龐大等嚴峻的挑戰，但施工期間仍會以交通安全及降低交通影響為首要考量，各階段施工交維調整均會與交通單位確認行車安全，才予開放。提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，隨時注意路況，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便敬請見諒。