北市10連霸議員陳政忠判刑定讞 議會：解職不遞補

無黨籍台北市議員陳政忠因涉宏福建設股票等案，最高法院今天採更四審見解，確定判刑4年與2年定讞。台北市議會說，後續將依地方制度法和選罷法相關規定，解職不遞補。

由於陳政忠下午手機關機，截稿前仍未取得聯繫。

長期從政的陳政忠為10連霸台北市議員，長期耕耘北投和士林區，其女陳怡潔為前親民黨不分區立委。

台北市議會告訴中央社記者，目前尚未收到相關判決主文，但陳政忠判刑定讞，依照地方制度法規定，有期徒刑判決確定，依法由行政院行文解除其職權。

同時，另依選罷法規定，因其非違反選罷法遭解職，因此缺額不予遞補。

全案起於，陳政忠被控身為宏福機構關係企業創辦人及股東，自民國82年起陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達新台幣60餘億元；台北地檢署於90年間依背信、詐欺、業務侵占、違反證券交易法等罪起訴陳政忠，求刑15年。

案經纏訟23年，高院更四審依操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年，最高法院今天駁回上訴定讞，檢方啟動防逃機制。