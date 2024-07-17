快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

北市10連霸議員陳政忠判刑定讞 議會：解職不遞補

中央社／ 台北17日電
市議員陳政忠。圖／聯合報系資料照片
市議員陳政忠。圖／聯合報系資料照片

無黨籍台北市議員陳政忠因涉宏福建設股票等案，最高法院今天採更四審見解，確定判刑4年與2年定讞。台北市議會說，後續將依地方制度法和選罷法相關規定，解職不遞補。

由於陳政忠下午手機關機，截稿前仍未取得聯繫。

長期從政的陳政忠為10連霸台北市議員，長期耕耘北投和士林區，其女陳怡潔為前親民黨不分區立委。

台北市議會告訴中央社記者，目前尚未收到相關判決主文，但陳政忠判刑定讞，依照地方制度法規定，有期徒刑判決確定，依法由行政院行文解除其職權。

同時，另依選罷法規定，因其非違反選罷法遭解職，因此缺額不予遞補。

全案起於，陳政忠被控身為宏福機構關係企業創辦人及股東，自民國82年起陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達新台幣60餘億元；台北地檢署於90年間依背信、詐欺、業務侵占、違反證券交易法等罪起訴陳政忠，求刑15年。

案經纏訟23年，高院更四審依操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年，最高法院今天駁回上訴定讞，檢方啟動防逃機制。

北市 選罷法

延伸閱讀

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

北市警局長遭爆與角頭餐敘 陳政忠還原真相致歉

相關新聞

北市10連霸議員陳政忠判刑定讞 議會：解職不遞補

無黨籍台北市議員陳政忠因涉宏福建設股票等案，最高法院今天採更四審見解，確定判刑4年與2年定讞。台北市議會說，後續將依地方...

配合2024新北市河海音樂季 台鐵福隆站增停及加開列車

配合2024新北市河海音樂季活動，台鐵公司指出，19日至21日共3日，福隆站將以定期列車增停及加開區間快車方式，加強服務...

蔣萬安合體拒菸大使邰智源 相約去大巨蛋做這件事

台北市長蔣萬安上午與北市「拒菸大使」邰智源上午出席「拒絕菸害　享受純淨生活」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸宣導影片。蔣萬...

三貂嶺站聯外路難題 台鐵擬橋梁附掛人行道解套

新北市交通局今天表示，為解決瑞芳區碩仁里前往台鐵三貂嶺車站的交通問題，台鐵擬在鐵路橋附掛人行便道，讓遊客或居民不再觸犯鐵...

鶯歌陶瓷結合三峽茶葉 陶博館仲夏推賞陶品茶

新北市鶯歌陶博館地下樓咖啡廳因疫情停業，日前重新招商結合三峽茶葉文化，找來在地業者甘樂文創重啟餐飲區，推出三峽在地生產不...

新北民間「低風險工地認證」 下半年將擴大辦理

新北多區持續發展建設，有不少工地，尤其適逢夏季，勞工安全成外界關注焦點。新北勞工局及工務局從2021年起即推動民間工程認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。