30年老舊易破管 汐止茄苳路自來水管汰舊換新

汐止區茄苳路沿線的自來水管，因為，己經30年了，太過老舊經常發生破管滲水的情況，只是要整修，經常挖埋管線，造成路面也破損不堪，所以，今年水公司也針對茄苳路進行自來水管全面汰舊換新工程，今(17)日立委廖先翔也到現場了解施工狀況還有進度。

立法委員廖先翔表示，汐止茄苳路的自來水管，因為比較老舊，過去幾年破管漏水的頻率比較高，造成路面挖挖補補，品質也比較不好，今年水公司進行自來水管汰舊換新，一部分是避免漏管，造成道路要頻繁的挖掘，提升整個茄苳里、崇德里的供水穩定，水在加壓的時候，供水也能比較充足。

廖先翔指出，只是之前在開挖的時候，因為整條馬路的自來水管都要新埋的時候，工程期間比較久，加上在挖從忠孝東路口到崇德國小這段的挖掘埋管時，雖然都會簡單先回填，但回填的品質並不是很好，民眾反應在通行的時候相當的危險，就好像在騎越野賽道，就算之後會把路面整個刨鋪，但在施工中確實引起民眾在通行上相當的不便，接到許多民眾陳情後，在水公司在崇德國小往忠孝東路的工程完成後，就有特別要求在崇德國小繼續往茄苳裡方向施作的時候，在挖買填補臨時修復的品質，務必要注意，那在反應之後，目前高低差不會像那個之前在鋪的前段那麼差了。

崇德里長蘇宏杰說，非常感謝自來水公司幫忙在茄苳路的自來水管線全部汰舊換新，自來水管線已經超過30年，先前也發生過多處滲漏水跟破孔，自來水公司一加壓的時候就會有滲水的問題，也造成地基的流失跟塌陷，造成很多用路人的不便，這次管線更新工程把問題一次解決，崇德裡的部分已經完全完工已經有很漂亮的路面。

自來水第一區管理處副處長陳昭賢表示，原來這邊的管線，因為時間也比較久了，漏水比較頻繁，所以，今年進行茄苳路的汰換管線工程，完成之後，整個漏水會減少、用戶的用水品質跟安全也會提升，不過，在施工的期間，會造成鄉親的不便，可能在交通維持、還有整個路面，如果還沒有整個刨鋪前，可能進出上有一些不方便，再請這附近的民眾能夠多加的體諒，目前前面的路段，已經做完整的刨鋪，以後也會比照這樣的標準，針對後面的路段，都會用同樣的標準來做刨鋪，在整體汰換完成之後，提供給附近的居民，一個更好的道路品質，行的安全也會更好。

廖先翔也說，同時在挖掘的時候，有邀請一些相關的管線單位，一起來做修補，不要今天水公司挖了之後，其他單位又來挖，所以，目前台電也在做人孔蓋作業工程，到時候一併來鋪設，至於茄苳路到seven這邊，大概月底會整段重新鋪設，然後後續再往上面延伸，本工程的工期大概是300天，也就是2月開始動工，要在年底之前完工，但是，如果說天氣好的話那，也會請施工廠商盡快的把工程加速完成，減少汰管工程過程中對民眾所造成的不便。