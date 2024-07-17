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12年老人共餐基地拆除 汐止厚德里不捨要遷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐的基地，因為要蓋房子，用地收回拆掉，共餐地點也搬到市民活動中心，預計八月開張。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐的基地，因為要蓋房子，用地收回拆掉，共餐地點也搬到市民活動中心，預計八月開張。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里位在樟樹二路的巡守崗亭，在民國95年是有好心人提供里辦公處使用，也是一直以來老人共餐的基地，只是因為要蓋房子了，用地收回，鐵皮屋整個拆掉，也讓里長陳有諒、里民很不捨，除了巡守隊已經遷到里辦公處，共餐地點也打算搬到市民活動中心，預計八月開張。

之前每個星期三中午，長輩們都會陸續到巡守崗亭報到，等著共餐，不過，這樣的景象，只能成為回憶，因為共餐12年的基地，上頭的鐵皮屋已經拆除，夷為平地，使用了近20年的地方拆了，這也讓里民、里長陳有諒很不捨。

厚德里長陳有諒說，在民國95年，剛選上里長，那時就有一位好心人士，把他的貨櫃屋捐出來，給里辦公處使用，包括巡守隊崗亭、以及環保志工隊休息站、還有老人共餐，都是在這個地方，已經18年了，當拆除之後，真的是非常不捨，但是畢竟用地已經被標走準備要蓋大樓，想說本來這裡的地方都全部移走，老人共餐本來是想休息一段日子，但是汐止區長說，老人共餐做了12年，千萬不要把放棄掉，表示會趕快幫忙找個地方，而地點就在活動中心二樓，現在陸續那邊也在做整理，等8月的時候做好之後，老人共餐會移到那邊去，很感謝區長協助找地方。

陳有諒表示，另外，巡守隊就搬到自己的服務處一樓，那邊做為巡守崗亭，至於環保志工隊一些放掃把等等工具的地方，在原巡崗亭旁邊，有一個空間可以置放，志工要打掃也比較方便，所以說，雖然厚德里的隊部、總部拆除了，但是服務的熱忱還是依然存在。

巡守 汐止 老人共餐

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