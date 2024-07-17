新北大導演影像創作營登場 創意紀錄淡水生活

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司，共同規劃的巡迴教學活動，今(17)日由紅樹林有線電視與淡江大學以及淡水區公所合作，開辦「新北大導演影像製作營」透過淡江大學馬雨沛教授以及陳維信導演的教導，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享創意紀錄淡水生活給家人或是朋友。

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司，共同規劃的巡迴教學活動，今天上午在淡水區，由紅樹林有線電視與淡江大學以及淡水區公所合作，開辦「新北大導演影像製作營」透過淡江大學馬雨沛教授以及陳維信導演的教導，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享給家人或是朋友。

淡水區長陳炳仲表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，感謝紅樹林有線電視，為了回饋地方，特別舉辦了影音製作營，請來淡江大學的老師實際教導，公所同仁及里長們，希望讓大家多用手機記錄家鄉之美，推廣家鄉的美好。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，大家透過課程，學習到如何用手機製作短影音的影片，短影音是現在的潮流，希望經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流。

以往要上課程都得要付費或是排隊，這次非常感謝紅樹林有線電視以及新北市公用頻道活化運用委員會，帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，用影像紀錄下周遭人、事、物，並透過影像表達自己的故事。這次能有淡江大學專業老師以及導演，來教導大家，學習拍攝構圖、技巧與剪輯，讓公所同仁學會了能夠用影像來記錄自己的生活點滴。