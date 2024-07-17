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三芝有機農場多樣化種植有成 吹海風的金鑽鳳梨

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場試種植金鑽鳳梨，期待在年年的嘗試與精進下，北部的金鑽鳳梨能夠越種越好。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場試種植金鑽鳳梨，期待在年年的嘗試與精進下，北部的金鑽鳳梨能夠越種越好。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝有機農場為了活化耕地並且多樣化種植，從五年前開始嘗試種植金鑽鳳梨，不過也因為北部氣候不如南部穩定，因此在北部種植的鳳梨雖然收成還不錯，不過大果會裂果導致賣相不佳，就需要靠時間與管理方式改變來馴化，也期待在年年的嘗試與精進下，北部的金鑽鳳梨能夠越種越好。

三芝有機農場馬文權說，為了活化耕地並且多樣化種植，從五年前開始嘗試種植南部較多的金鑽鳳梨，今年又到了採收期，一顆顆的金鑽鳳梨收成，收成量還不錯。不過，畢竟氣候不如南部穩定，在北部種鳳梨還需要時間馴化，待適應北部氣候，果實才可以生長的較大顆且不裂果。

三芝有機農場馬文權再指出，嘗試種植五年，第一年收成鳳梨果實結果大顆，收成也不錯，不過果實大顆就會有裂果的問題，因而也不斷的年年再度嘗試，往後的二、三、四年收成，果實有變小顆，僅有大果有裂果狀況。雖然如此，北部金鑽鳳梨，果肉細緻、甜中帶點酸的口感層次，依舊深受顧客喜愛。

現場就削起鳳梨，在陽光底下果肉呈現金黃色澤，且口感多汁香甜，三芝有機農場也將會持續嘗試種植下去，期待一年一年的改變種植與管理方式，要讓金鑽鳳梨在北部產區也可以生長的起來，讓北部的民眾就近就能品嘗到金鑽鳳梨的好滋味。

鳳梨

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