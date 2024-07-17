提升三芝自行車觀光效益 市議員盼增設微笑單車站

為了提升三芝區的綠色交通與自行車觀光，市議員鄭宇恩不斷爭取增設微笑單車站點。近來為了提升雙灣自行車道的自行車觀光，鄭宇恩再度邀請微笑單車廠商、交通局、社區與里長等相關單位進行會勘，要評估大田寮停車場與三生步道增設新站點的可能性。

市議員鄭宇恩指出，目前三芝設置的站點多集中於山線，以三芝區公所為中心，附近的國中、公園等等，為了擴大到海線，讓更多的景點也可以透過自行車這項運具來發展觀光，這次會勘特別走訪了古庄里的大田寮停車場與新庄里的三生步道，期盼藉由微笑單車站點的設置，讓更多民眾不論是通勤或是觀光也能夠輕鬆的自行車暢遊三芝。

根據業者提供的數據，在三芝區的微笑單車站點，每站每天平均都有5次以上的租借使用，沒有掛蛋紀錄，有此可見微笑單車在三芝的需求，更為了要提升使用率，地方民眾與市議員鄭宇恩都期盼增設站點，讓交通網絡更密集與完整。

市議員鄭宇恩表示，經過多次會勘評估，目前已確定要新設的點位為馬偕醫學院，而爭取中的站點有三芝名人館、三和市民活動中心、三芝第二停車場、大田寮停車場與三生步道，就是希望能夠新增更多的微笑單車站點，讓三芝區的觀光透過自行車的串連，能夠更便捷與友善。