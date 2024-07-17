快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

提升三芝自行車觀光效益 市議員盼增設微笑單車站

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
為了提升三芝區的綠色交通與自行車觀光，市議員鄭宇恩不斷爭取增設微笑單車站點。 圖／紅樹林有線電視提供
為了提升三芝區的綠色交通與自行車觀光，市議員鄭宇恩不斷爭取增設微笑單車站點。 圖／紅樹林有線電視提供

為了提升三芝區的綠色交通與自行車觀光，市議員鄭宇恩不斷爭取增設微笑單車站點。近來為了提升雙灣自行車道的自行車觀光，鄭宇恩再度邀請微笑單車廠商、交通局、社區與里長等相關單位進行會勘，要評估大田寮停車場與三生步道增設新站點的可能性。

市議員鄭宇恩指出，目前三芝設置的站點多集中於山線，以三芝區公所為中心，附近的國中、公園等等，為了擴大到海線，讓更多的景點也可以透過自行車這項運具來發展觀光，這次會勘特別走訪了古庄里的大田寮停車場與新庄里的三生步道，期盼藉由微笑單車站點的設置，讓更多民眾不論是通勤或是觀光也能夠輕鬆的自行車暢遊三芝。

根據業者提供的數據，在三芝區的微笑單車站點，每站每天平均都有5次以上的租借使用，沒有掛蛋紀錄，有此可見微笑單車在三芝的需求，更為了要提升使用率，地方民眾與市議員鄭宇恩都期盼增設站點，讓交通網絡更密集與完整。

市議員鄭宇恩表示，經過多次會勘評估，目前已確定要新設的點位為馬偕醫學院，而爭取中的站點有三芝名人館、三和市民活動中心、三芝第二停車場、大田寮停車場與三生步道，就是希望能夠新增更多的微笑單車站點，讓三芝區的觀光透過自行車的串連，能夠更便捷與友善。

單車 自行車

相關新聞

北市10連霸議員陳政忠判刑定讞 議會：解職不遞補

無黨籍台北市議員陳政忠因涉宏福建設股票等案，最高法院今天採更四審見解，確定判刑4年與2年定讞。台北市議會說，後續將依地方...

配合2024新北市河海音樂季 台鐵福隆站增停及加開列車

配合2024新北市河海音樂季活動，台鐵公司指出，19日至21日共3日，福隆站將以定期列車增停及加開區間快車方式，加強服務...

蔣萬安合體拒菸大使邰智源 相約去大巨蛋做這件事

台北市長蔣萬安上午與北市「拒菸大使」邰智源上午出席「拒絕菸害　享受純淨生活」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸宣導影片。蔣萬...

三貂嶺站聯外路難題 台鐵擬橋梁附掛人行道解套

新北市交通局今天表示，為解決瑞芳區碩仁里前往台鐵三貂嶺車站的交通問題，台鐵擬在鐵路橋附掛人行便道，讓遊客或居民不再觸犯鐵...

鶯歌陶瓷結合三峽茶葉 陶博館仲夏推賞陶品茶

新北市鶯歌陶博館地下樓咖啡廳因疫情停業，日前重新招商結合三峽茶葉文化，找來在地業者甘樂文創重啟餐飲區，推出三峽在地生產不...

新北民間「低風險工地認證」 下半年將擴大辦理

新北多區持續發展建設，有不少工地，尤其適逢夏季，勞工安全成外界關注焦點。新北勞工局及工務局從2021年起即推動民間工程認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。