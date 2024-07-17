福山部落文化健康站揭牌 完整新北原住民照護服務

原民會表示，新北市烏來區共有4個原住民族部落，今天正式揭牌福山部落的文化健康站，代表新北市原住民長者都能接受到照護服務，補齊最後一塊文健站拼圖。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan出席新北市烏來區福山文健站揭牌儀式，代表著烏來區最後一塊文健站拼圖已被補上，也使得烏來區4個部落的原住民族長者，都能接受到照護服務。

原民會說明，烏來區作為新北市唯一的原住民族地區，原民會之前已補助設置了3站文健站，僅餘地處最偏遠的福山部落尚未設置。

原民會統計，新北市的文健站數量達15站，每年照顧超過400名的長者，挹注的經費達新台幣3577萬餘元，今天成立的福山文健站也將照顧26名長者，經費每年達141萬餘元。

原民會表示，文健站除了提供照護服務外，也兼具文化傳承的功能，例如福山文健站鄰近的德拉楠民族實驗小學，常常邀請文健站長者講述狩獵智慧，以老幼共學的方式讓孩童能真實地感受到文化傳承的溫度。

原民會強調，將持續提供原住民族長者連續性、可近性及具文化性的專業照顧服務，更努力落實健康及照顧服務。