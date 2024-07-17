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配合2024新北市河海音樂季 台鐵福隆站增停及加開列車
配合2024新北市河海音樂季活動，台鐵公司指出，19日至21日共3日，福隆站將以定期列車增停及加開區間快車方式，加強服務旅客。
台鐵公司表示，福隆站將於19日至21日增停170次、181次自強號及4039次區間快車；另外，19日及20日（周五、六）分別加開福隆往樹林4085次及4093次區間快車。
20至21日（周六、日）加開樹林往福隆、福隆往七堵及福隆往新竹4016次、4047次、4089次區間快車。
台鐵公司表示，2024新北市河海音樂季活動期間，共計增停6列次自強號、3列次區間快車，加開8列次區間快車，相關增停及加開列車車次、時刻，可至台鐵官網（https://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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