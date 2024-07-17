蔣萬安合體拒菸大使邰智源 相約去大巨蛋做這件事

台北市長蔣萬安上午與北市「拒菸大使」邰智源上午出席「拒絕菸害 享受純淨生活」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸宣導影片。蔣萬安頻頻稱讚邰智源臨場反應非常的自然，而且好笑，真的很佩服，且他的分寸拿捏剛剛好、恰到好處，真的厲害；邰智源說「既然您這麼誇讚，不如我們一起去大巨蛋開演唱會」。

邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安也邀請邰智源擔任北市拒菸大使。

蔣萬安上午與邰智源一同受訪，蔣萬安說，非常謝謝邰哥一口答應，而且很大氣的願意來協助市府拍攝宣導短片，而且過程非常的愉快，而且有趣；邰智源誇說，市長很厲害，基本上是有很深厚的演藝底子，比方說顏值上面，就已經具備有明星的架勢了。

邰智源還說，影片拍攝期間，有很多的哏是來自於市長自己丟出來的，所以市長的反應、唱作俱佳。蔣萬安說，邰哥讓人欽佩，第一次跟邰哥合作，自己的詞密密麻麻，花很多時間趕快記，看到邰哥的那一欄，卻是寫「自由發揮」邰則說，謝謝市長，最主要是因為他記不住台詞，並不是因為拿捏的剛好。

隨後蔣萬安在活動致詞時透露，拍攝短片過程中，他與邰智源有過私下交流，得知邰智源在27歲時戒菸，此後一直保持無菸生活，因此邰的經歷使他成為台北市最佳的無菸環境代言人。

此外，蔣萬安說，拍攝過程非常有趣，邰智源的幽默和臨場反應讓大家印象深刻，邰智源的自然演出與影片主題完美契合，展示了多年來在演藝圈累積的豐富經驗，甚至在市政、交通和居住等方面都有獨到的見解，讓他受益良多。

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