三貂嶺站聯外路難題 台鐵擬橋梁附掛人行道解套

新北市交通局今天表示，為解決瑞芳區碩仁里前往台鐵三貂嶺車站的交通問題，台鐵擬在鐵路橋附掛人行便道，讓遊客或居民不再觸犯鐵路法。工程將由中央與地方協商負擔經費比例。

新北市政府觀光旅遊局今天在市政會議專案報告猴硐煤礦博物園區整體景觀工程。新北市交通局長鍾鳴時回應表示，為解決猴硐延伸的碩仁里居民前往台鐵三貂嶺車站的交通問題，日前交通部責成鐵道局、台鐵公司拜會新北市交通局。

鍾鳴時指出，經會商後研擬規劃在現有鐵路橋旁以附掛方式興建行人步道，提供居民往返交通，解決長久以來觸犯鐵路法之虞。

步道達人網紅Tony日前拍攝影片指稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，引起熱議。肇因為去年3月他從三貂嶺火車站前往碩仁里停車場，行經台鐵鋼梁橋鐵軌旁維修便道後影片曝光遭檢舉，今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法規定，裁罰新台幣1萬元。

瑞芳區公所表示，三貂嶺車站於1922年建造啟用時是運煤專用鐵路，當時沿平溪線鐵路旁設有公眾步道通行；但1958年鐵路法實施後，限定為鐵路用地，造成現在民眾有實際通行需求，卻有違反鐵路法之虞。

現有的台鐵平溪線橋梁維修便道，跨越基隆河，為碩仁里通往三貂嶺車站唯一道路，相關道路都是鐵路用地，居民與遊客出入，實際都是走維修便道。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺今天接受中央社記者電訪表示，構想由鐵道局、台鐵提出，初步構想為人行步道以懸臂附掛在現有鐵路橋旁方式，不必興建橋墩，並將與現有的維修便道區隔，讓日後往來三貂嶺車站不再觸法。

交通局指出，這構想初步可行，仍須評估整體載重、結構安全、施工技術等，預計花費新台幣1800萬元，將由中央與地方協商經費負擔比例，並由中央施工，相關進度將進一步規劃設計。