鶯歌陶瓷結合三峽茶葉 陶博館仲夏推賞陶品茶

新北市鶯歌陶博館地下樓咖啡廳因疫情停業，日前重新招商結合三峽茶葉文化，找來在地業者甘樂文創重啟餐飲區，推出三峽在地生產不同茶品，並結合各式茶點為遊客創造觀展後的味蕾連接。

陶博館地下室新開幕的甘樂食堂，推出碧螺春、蜜香紅茶、白茶、東方美人茶等三峽在地生產茶品，及鐵觀音茶乳捲、手作烘培等小點，搭配鶯歌陶藝餐具融合三鶯文化。

陶博館長張啟文表示，博物館餐飲空間為展示延伸，吸引更多觀眾到館參觀或消費。陶博館咖啡廳先前因疫情影響而停業，這次迎來長期深耕新北三峽人氣品牌甘樂文創，在陶博館B1打造三鶯茶與鶯歌陶匯聚點重新對外開放，結合博物館多元服務，提供來館民眾更新穎有創意優化體驗。