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新北民間「低風險工地認證」 下半年將擴大辦理
新北多區持續發展建設，有不少工地，尤其適逢夏季，勞工安全成外界關注焦點。新北勞工局及工務局從2021年起即推動民間工程認證制度，大型工程沒認證不得施工。新北勞檢處表示，施行3年多來成效良好，接下來將擴大辦理，讓民間大小工程都加入。
工地安全常有不少事件上新聞版面，近期夏季更是有案例是工人於工地昏倒，引發民眾憂心。為降低工安意外，勞工局及工務局從2021年起即推動「推動低風險工地認證標章」，只要超過16樓及超過地下4樓的大型民間工程，都必須取得認證標章才能施工，不過一些中小型工程還尚未沒有納入規範。
勞檢處營造業科長洪明琨表示，制度施行3年多來成效不錯，連同公共工程數量加起來，5年來核發認證總計405處工程，勞工死亡職災降低40%，因此現在也鼓勵營造商在核報大型工程時，也連帶將旗下小型工程一同納入，新制度預計下半年10月上路，要將工地安全落實到最完整。
工務局施工科長陳俊翰也說，只要民間建案達到一定規模，就會要求他申請低風險工地認證標章，確保工地的職安管理，降低工地職災，而勞檢處也會規範相關職安細項，讓整體工地環境更安全。
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