AI正夯！新北職訓課程搶破頭 錄取率僅3成
AI浪潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，更讓全台瘋AI。新北市職訓中心今年度開辦10班資訊類職前訓練課程，「AI創新設計與多媒體行銷設計班」錄取30人卻吸引95人報名，錄取率僅3成，近日開辦的「數據分析暨機器學習應用班」同樣吸引不少民眾報名，但學習門檻高，想參訓要先通過包含電腦軟體應用、電腦軟體設計丙級技術士同等級筆試，還要加考邏輯推理，最後只剩一半民眾錄取課程。
新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰表示，因應AI浪潮及科技產業蓬勃發展，近年這類課程愈開愈多，報名情況都相當不錯，尤其AI相關領域課程報名人數顯然更為熱門。
陳聖聰說，今年5月開課的「AI創新設計與多媒體行銷設計班」報名人數就有95人，錄訓人數有30人，另外近期將開訓的「數據分析暨機器學習應用班」報名人數也有48人，錄訓人數有24人。
不過這類課程並非想上就可以，新北職訓中心說，為了讓課程順利進行，參訓者都要有相關先備能力，為了確認報名的民眾能具備該職業訓練課程所需的先備能力，辦訓單位還會透過筆試甄試錄訓學員。
陳聖聰說，過去大部分資訊類課程只要通過電腦軟體丙級同級的筆試即可，大概只要會Word就能夠參訓，但「數據分析暨機器學習應用班」，因為涉及電腦軟體設計，為了避免課程進度落後，筆試題庫就包含技檢中心的「電腦軟體應用(11800)丙級技術士」、「電腦軟體設計(11900)丙級技術士」學科題目，另外還有數理邏輯運算題型作為筆試的題庫，也因此48人報名，最後只有24人正取。
新北職訓中心指出，數據分析暨機器學習應用班課程包含AI人工智慧導論、AI模型部署與應用、iPAS巨量資料分析師考照輔導、AI專題製作、培訓成果發表、Python程式設計、關聯式資料庫與SQL語言等等，希望提供民眾符合就業趨勢的職業訓練。
陳聖聰說，辦訓單位除了職業訓練，也會邀請業界廠商到班說明需要哪些人才，另外在結訓前，也要協助學員投遞履歷，協助學員在結訓後，都能夠順利就業，發揮所學。
28歲黃姓上班族說，近年公部門職訓課程愈來愈多元，除常見的烹飪，相關資訊AI課程已愈來愈多，且收費都比民間單位還要便宜，讓她非常心動，希望培養自己不同能力，在未來職場更順利。
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