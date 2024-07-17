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YouBike稽查人力少難抓違規 新北鎖定人口密集區

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
北北桃YouBike違規記點新制7月上路。記者張曼蘋／攝影
北北桃YouBike違規記點新制7月上路。記者張曼蘋／攝影

北北桃YouBike違規記點新制7月上路，未投保公共自行車傷害險無法租借車輛，新北市投保率已達97.3％，另加強取締。統計至今，新北稽核仍為8件，因礙於稽查人力少，且難以直接欄下，增加稽查難度，因此也鎖定板橋等行政區熱點。交通局表示，除開放民眾檢舉，2.0E的車輛編號也會放大，方便取締。

新北市YouBike2.0現有2萬1379輛、1320處租借站，今年1至5月平均月租借250萬次、每輛車日均租借率4.3次，去年租借次數達2809萬次，比較2022年成長450萬次。

北北桃YouBike違規記點機制，統計至本月12日計稽核272件，新北仍占8件；其中以違規騎乘騎樓最多，比例占98%以上。

交通局表示，新北市幅員大，但稽查人力僅3人，稽查熱點擺在板橋等人口密集行政區，有時看到馬路對面有違規騎乘，但也來不及趕過去取締，因此除了開放民眾可利用影片或照片、時間、地點透過1999檢舉，未來2.0E的車輛編號也會放大，便於透過車輛編號追查使用者。

交通局表示，為提升騎乘安全保障，加強宣導7月起未投保公共自行車傷害險無法租借YouBike2.0E、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0，及實施違規記點停權等3項新措施以來，投保率提升至97.3％，尚未投保的使用者可盡快投保傷害險。

YouBike 記點

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