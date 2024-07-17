吳宗憲轟大巨蛋官商勾結？蔣萬安笑：憲哥不是質疑我啦

藝人吳宗憲昨天出席活動，針對台北大巨蛋開演唱會，對北市府開砲「官商勾結，害我們沒辦法開演唱會」。對此，台北市長蔣萬安上午參加「拒絕菸害 享受純淨生活」記者會，被媒體問到此事時，他笑說，「憲哥不是質疑我啦！」

藝人陳曉東出道30年，準備攻上台北小巨蛋進行宣傳活動，昨天請吳宗憲助陣，吳宗憲被媒體問到之後是否還會站上小巨蛋開唱，但吳說未來不會再唱小巨蛋，要唱就要站上大巨蛋，還轟市府「什麼鳥規定，害我們不能開演唱會」，還說之後要加入棒球隊，先假裝打棒球再直接開唱。

蔣萬安上午受訪指出，其實去年底他剛好有上吳宗憲的節目「綜藝玩很大」的錄影，其實當時吳就跟他說很高興看到大巨蛋終於能夠完工啟用，而且不管選前或上任之後，他都一再的強調而且向市民承諾，上任1年內會讓大巨蛋完工啟用，接下來會辦國際的棒球賽事，以及接下來會努力朝向舉辦演唱會的方向努力。

蔣萬安說，市府正一步一步的往前邁進，而且一關一關的克服各項的挑戰，去年底大巨蛋完工啟用，也舉辦了亞洲棒球錦標賽，接下來也已和議會共同努力，發文給內政部，也已經回函，刻正在進行相關的消防安全驗證，遠雄進行完以後，將資料送到市府，就會進行審議，依照北市的大型群聚活動管理自治條例，符合相關規定，就可以來進行非體育賽事，很希望能夠盡快的符合市民的期待。