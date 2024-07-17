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5萬人受惠 侯友宜宣布：明年起志工聯誼慶生費調到600元

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜宣布，為了感謝志工的付出，自明年起公部門各機關志工聯誼慶生經費，每人由300元調高至600元。記者張曼蘋／攝影
侯友宜宣布，為了感謝志工的付出，自明年起公部門各機關志工聯誼慶生經費，每人由300元調高至600元。記者張曼蘋／攝影

新北市府共有5萬多名志工，今辦志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩活動，新北市長侯友宜表揚17個志願服務績優機關，與當月壽星志工一同切蛋糕慶生。侯友宜更宣布，為了感謝志工的付出，自明年起公部門各機關志工聯誼慶生經費，每人由300元調高至600元。

侯友宜表示，這些來自不同行政區、年齡以及生活背景的志工，都受過各局處的專業訓練，對於市政工作嫻熟，搭配各自的生命經驗，是新北市政在地能順利推展的重要幫手，更是市民與市政府資訊互通的重要橋梁，為了感謝付出，才會將每人慶生經費調高。

新北市社會局長李美珍表示，這些志工不僅依志願服務法，完成志願服務基礎及特殊訓練，領有志願服務紀錄冊，且服務類型多元，包括社會福利、教育體育、環境保護、消防救難、戶政及警政、勞工、法律諮詢等多元服務。

李美珍表示，本次獲評鑑優等共11個機關，包含教育局、衛生局、環保局、文化局、消防局、社會局、民政局、地政局、研考會、財政局及秘書處；6個獲甲等機關，包含城鄉局、勞工局、交通局、水利局、客家局及工務局。

其中「社會福利」類別的志工長年投入單親、新住民、街友、獨居長者、高風險家庭關懷等多元福利服務，每年貢獻約1200萬的服務時數。三重社會福利服務中心資深志工幹部蔡越妙表示，自28年前投入志願服務工作，服務內容包含婦女保護專線、櫃檯諮詢、小太陽兒童課輔與活動、高風險家庭兒童關懷、獨居老人關懷等，其實志願服務是一項團隊工作，她時常鼓勵身旁的志工應終生學習，除了服務他人也提升自我價值。

新北市府今辦志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩活動，新北市長侯友宜表揚17個志願服務績優機關，與當月壽星志工一同切蛋糕慶生。記者張曼蘋／攝影
新北市府今辦志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩活動，新北市長侯友宜表揚17個志願服務績優機關，與當月壽星志工一同切蛋糕慶生。記者張曼蘋／攝影

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