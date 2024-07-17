淡水公七公園蓋警消大樓 自救會批犧牲自然環境不明智

因應淡海新市鎮人口成長，新北市政府規畫在淡水公七公園建警消共構大樓，但當地居民強烈反對，淡水公七自然公園自救會指出，該公園是淡海新市鎮內少數僅存尚保留原有地形地貌與植生的自然區域，城市治理不應該輕易犧牲這樣的自然空間，興建警消共構大樓也並未充分考量城市治理的重要性。

淡水公七自然公園自救會今於立法院召開記者會，環境法律人協會秘書長郭鴻儀表示，淡水公七自然公園位於輕軌濱海沙崙站旁，是淡北新市鎮面積廣大且具有豐富自然生態系統的自然環境，在嚴峻的氣候變遷災害下，無論是防洪、散熱、固碳以及生態系統服務，類似公七自然公園這樣的自然環境是都市氣候治理不可多得，絕對不適合作為淡海新市鎮的警消共構大樓位址。

淡江大學建築學系黃瑞茂教授指出，新北市政府將警消共構大樓蓋緊臨目前新市鎮的交通要道上，這樣的決定將加重路口的交通流量，公路局的簡報以短期是調撥車道與透過號誌燈秒差來調解車潮的困境，中長期是拓寬淡金公路，這些方式無論是期程或效益都沒有具體說明，在這樣的地點設置警消共構大樓並不明智。

荒野保護協會常務監事陳江河強調，1990年代內政部規畫此處為自然公園，並保留原始地形地貌及樹木植生，從而讓原本棲息在此的野生動植物也能有塊安身立命的棲息處所，也提供居民良好的健康生活環境的指標。在因應氣候變遷的嚴峻考驗下，城市治理不應該輕易犧牲這樣的自然空間。

淡水公七自然公園自救會發言人林彥廷表示，新北市政府預計在公七自然公園改設置淡水警消共構大樓，此舉已經引發當地居民相當大的反彈，令人費解的是，淡海新市鎮許多公共建設包括市場用地、學校用地以及諸多的閒置公有土地，怎麼現在會是以無地可用為由非得蓋在公七自然公園？

公七自然公園自救會居民李育師指出，新北市政府早有編列購地經費預算，同時有研究適當的警消共構大樓的適當土地，對於設置在淡水新市鎮中心位置作為警消共構大樓居民及市府早已有共識，但市政府卻仍堅持在公七自然公園施作警消共構大樓，中央與地方應共同商議，並與居民理性溝通參與檢討。