新北稱遊客數「較去年漲4成」 議員批因疫情基數美化數字

新北市觀旅局今上午市政會議進行專案報告，表示去年新北境內遊客人次達4800萬，較前1年成長4成。觀旅局長表示，觀旅局推動青春山海線、淡蘭古道和微笑山線等觀光品牌，將新北打造成吸引旅人觀光城市。但議員鄭宇恩批評，觀旅局拿疫情期間減少觀光客作為基數美化去年旅客人數，實際上根本沒有吸引更多遊客，新北市府應加強觀光行銷作為。

新北市觀旅局今於專案報告時表示，2023年遊客人次達4800萬，較前1年成長4成，觀光旅遊局以「龘上旅程 龍旅行大運」為題，表示觀光三環六線持續推動各項作為。觀旅局長楊宗珉表示，推動核心包括青春山海線、淡蘭古道和微笑山線等觀光品牌，以及多元的觀光活動和持續建置友善觀光環境，將新北市打造成吸引旅人的觀光優選。

觀旅局指出，新北市的國際級觀光活動屢獲殊榮，例如新北歡樂耶誕城榮獲2024年法國設計獎和英國IAA倫敦設計獎白金獎、平溪天燈節獲2024巴黎設計獎全球金獎。河海音樂季、鐵道馬拉松、碧潭水舞、九份紅燈籠祭也獲民眾好評。

新北林姓民眾表示，歡樂耶誕城、天燈節、音樂祭、馬拉松等都是多年來持續進行的活動，並不算創新作為。新北市議員鄭宇恩則說，旅客成長4成是拿疫情旅客減少後的數字做為基數，嚴格來說旅客人數根本沒有成長，用這美化數字只能漂亮一時，明年依樣會被議會檢視檢討。她說，近日到北海岸詢問商家生意，因疫情解封旅客更少收入更差，認為觀旅局應進行實質觀光行銷，美化數字沒有用。

另為吸引國際旅客，四市觀光首長日前率領近百位旅遊業至韓國，推廣活動以「NEXT Travel 4 City」為行銷主題，搭配桃台新基作為口號，取韓文諧音為「神奇的地方」，為韓國旅客介紹最新玩法，也拜訪韓國重要旅遊相關單位，如韓國觀光公社、韓國旅行業協會及韓國國際會展公司，深入了解韓國旅客樣貌與觀光趨勢，作為佈署第四季旅遊旺季的準備。