屋頂既存違建隔間多憂公安 北市建管處9年抓超過2000件

住家屋頂違建釀災意外屢傳，北市針對屋頂既存違建擅自裝修隔出3個以上使用單元，成立專案持續優先查處，建管處說明，違建以住家使用為主，2015年至今年6月已處理2181件3單元違建案，違者要求限期拆除且均已完成。

建管處說明單元數的認定，最多存有2處具有「固定」門扇及壁體的臥室、儲藏、餐廳、廚房及其他類似性質的使用單元，且違建範圍內，僅得配置2處以下的衛浴空間、1處無封閉具有起居室性質的空間。

建管處舉例一件超過3個單元改善前的違建案，共有4處使用單元、1處起居空間、2處衛浴空間；經改善，分別為2個使用單元、1處起居空間、2處衛浴空間。

建管處指出，經認定違反上述規定者，若所有人配合改善至2個以下使用單元，並於加裝住宅用火災警報器後，則可列入分類分期列管，否則優先查報拆除。

北市2015年至今年6月底已處理2181件3單元違建案，建管處長虞積學表示，持續優先處理涉有危害公共安全的屋頂3單元專案，降低發生火災風險、維護市民居住安全，也籲市民配合改善，以免遭查報拆除。

北市1件屋頂既存違建案改善前，使用單元超過規定數量。圖／台北市建管處提供