石碇不見天街 整修找解方

新北石碇「不見天街」建物出現安全疑慮，403強震後，屋梁石塊掉落，引發民眾憂心，該建築產權複雜，要補強或拆除都難。石碇區公所緊急先以H型鋼梁支撐，並貼公告警示；地方建議，公部門應通盤考量找解方，才能保留老街特殊文化。

石碇老街歷史悠久，石碇東街有全台碩果僅存的「不見天街」，全長約300公尺，當年建造在山壁鑿出腹地，地基以吊腳樓形式在河床施作，整條街通道都是住戶家中，一側靠河岸是廚房，另一側靠山壁是客廳，別具特色，屋齡幾乎逾70年，甚至有上百年，像知名的石碇百年石頭屋即是。

老街其中一戶年久失修，403地震後布滿屋梁碎塊，居民憂心結構安全出現問題，且老街房屋緊鄰連續壁，存在公安隱憂。

市議員陳乃瑜表示，接獲民眾陳情後邀集相關單位會勘，雖然房屋屬於民眾私權，仍要求權責單位即刻做緊急處置，確保公眾安全。

石碇老街「不見天街」年代久遠，使用執照、建照等資訊已不可考，中間走道屬公有地，天花板及兩側又屬民眾住家，有些區塊可能在水利地或山坡地上，產權結構複雜，要補強或拆除都困難。

石碇觀光發展協會理事長林淑芳指出，之前試著聯絡屋主兒女，卻因為沒有產權難以處理，希望可以透過合法化方式，透過回饋公共空間讓政府協助拆除整建，仍有待屋主同意。

石碇區長劉彥伯表示，該建築年久失修，且情況複雜，先以H型鋼梁支撐，並張貼公告及提醒，7月底將再次安排會勘。