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美食都相同？ 「夜市打牙祭」要拚特色

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北寧夏夜市暑假湧現人潮，提袋率卻下降。記者邱書昱／攝影
台北寧夏夜市暑假湧現人潮，提袋率卻下降。記者邱書昱／攝影

為行銷台北市夜市美食，市場處連續15年辦「夜市打牙祭」，昨晚辦打牙祭大會師。近年夜市美食被批評同質性高，台灣夜市商圈產業工會總會長林定國說，屬性相同就要做出主題、口感不同差異，進而打團體戰。民代說，北市夜市百家爭鳴，最重要是發展特色，攤商參差不齊也要正視，否則負面標籤太多，消費者會卻步。

林定國直言，各地夜市攤商同質性高，「就像台灣老街被批評到處都長得一樣。」夜市不該有太多連鎖加盟店，以寧夏夜市為例，60%是老攤，要設法做出特色、差異化，並結合北市各大夜市打團體戰，吃過寧夏夜市後，會想到士林、饒河街去品嘗不同美食，串連成「大富翁」模式。

林觀察，夜市攤商多為老一輩，較難做出改變，市場處或夜市自治會要有相關計畫措施去輔導，才能為夜市注入活水。

市場處攤販科長張峻閔表示，差異化是輔導的方向，幫助夜市發展特色，降低重複性。對商品價格混亂遭詬病一事，張峻閔說，這部分得回歸市場機制，最起碼價格要透明，避免糾紛。

「夜市打牙祭」今年邁入第15屆，副市長林奕華昨到寧夏夜市助陣，品嘗麻糬冰等美食，也和攤商包潤餅同樂。暑期人潮成長2成，但提袋率偏低，業者期待透過活動拉抬，讓夜市經濟更活絡。

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