北士科人行道雜草擋道 挨批

台北「北投士林科技園區」周邊人行道雜草叢生，有身障者無法將電動輪椅開上人行道，被迫走在車道，險象環生。議員質疑，市府每年花1500萬預算除草，還有不定期巡查，顯然機制失靈。北市新工處回應，已安排廠商7月底前完成除草。

北投士林科技園區周邊福善路、承和路、福美路等人行道，近日有民眾陳情，除人行道狹窄，路旁雜草旺盛，影響通行。

據了解，市府將北士科周邊土地發包給廠商時，為讓民眾有行走空間，要求廠商搭設圍籬時須往人行道退縮1米，保留適當行走空間，因部分地主未開發，加上欠缺整理，導致雜草蔓延到人行道上，衍生環境問題。

在地州美里長陳照梅說，多次向市府反映該問題，效果有限，僅說會開單要求地主修剪，夏天蚊蟲多，走在人行道很快就出現「紅豆冰」，希望市府能主動介入修剪，還給民眾一個安全行走空間。

議員侯漢廷說，5月質詢時曾關注北投士林科技園區人行道寬度不足問題，要求市府改善，市府顯然不重視行人用路權益，新工處每年花1500萬預算除草，環保局有不定期巡查，顯然機制失靈。

新工處說，廠商約2個月會除草一次，非雨季除草間隔較長，近期降雨頻繁，雜草生長速度快，已安排廠商7月底前完成清除，未來將提高除草效率。

民眾抱怨人行道狹窄問題，新工處表示，人行道留設寬度是依市區道路及附屬工程設計規範，道路較寬者可規畫較寬人行道，狹窄道路僅能規畫符合設計規範的最小寬度1.5公尺，北士科各基地開發時須配合留設最少4公尺無遮簷通行空間，未來周邊基地整體開發後，通行空間會更完善。