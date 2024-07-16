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CLAP傳奇夏日藝術節起跑 當代傳奇打造一站式體驗藝術

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑，，超過50場的演出節目涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、文學、美術，讓民眾一站式體驗藝術。圖／當代傳奇提供
當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑，，超過50場的演出節目涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、文學、美術，讓民眾一站式體驗藝術。圖／當代傳奇提供

打造台版愛丁堡藝術節和戲曲界的亞維儂！當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑。為期兩個月的藝術節，板橋放送所化身為宛如英國愛丁堡、法國亞維儂的藝術匯聚表演場所，超過50場的演出節目涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、文學、美術，讓民眾一站式體驗藝術。

當代傳奇去年8月進駐新北市市定古蹟板橋放送所，在創辦人吳興國與林秀偉帶領下，創下166場演出、超過2萬人次到園體驗的紀錄。開園滿周歲，當代傳奇再接再厲舉辦「CLAP傳奇夏日藝術節」。

林秀偉表示，CLAP傳奇夏日藝術節」要感謝新北市文化局的「兒童藝術節」方案；文化部支持台北曲藝團主辦的「大碗茶藝術節」，集合相聲曲藝、蘭陽戲劇團的歌仔戲、台北木偶劇團的偶戲還有興傳奇青年劇場的鬧龍宮。眾多的節目和活動集合在一起，原先預計三年後才要舉辦的藝術節，一年內就實現了。當代傳奇希望能將這個藝術節，打造成一年兩次、夏季、秋季都會舉辦的藝術節，夏天以好玩的表演為主，秋天則聚焦在AI、科技和藝術的結合。

吳興國指出，當代傳奇踏遍世界足跡，透過藝術節的舉行，希望將累積的表演能量和經驗做傳承，讓台灣也能有一個可以走入國際的藝術節。

●第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」，將在7月19日起至9月22日盛大展開。詳細的活動內容可追蹤板橋放送所粉絲專頁 https://www.facebook.com/BBS1930

當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑，，超過50場的演出節目涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、文學、美術，讓民眾一站式體驗藝術。圖／當代傳奇提供
當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑，，超過50場的演出節目涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、文學、美術，讓民眾一站式體驗藝術。圖／當代傳奇提供

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