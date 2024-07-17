新興製造業防災違規 新北罰26家

近年電動車正夯，鋰電池製造業興盛，國內外鋰電池火災頻傳，且滅火不易，為強化管理、減災，新北市勞檢處鎖定這類新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查，上半年稽查新北248家業者，有114家違反作業安全規定，違規法條一算高達585項次，對違反防災重點規定的26家業者，共開出77萬元罰單，多是危險物品儲放區缺乏防爆裝置，將安排專家學者進場輔導，並派員實施複查，未改善將加重處罰，直到改善為止。

南韓鋰電池火災釀20多人死亡事件引發國際關注，早年桃園敬鵬公司火警，去年屏東明揚公司在製程中C40-P架橋劑違規存放量高達3000公斤，遠超過管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度升高，引發爆炸釀10死，讓各縣市政府繃緊神經。

新北市針對高危險製造業，建置新北產業風險特性要因地圖，有2萬139家納入，高風險360家、次風險4373家、一般風險1萬5406家，透過雲端架接消防局各分隊資料，列管串接液化石油氣、鍊鋁鑄造業、鋰電池製造業、火災爆炸物存放名冊。

新北市今年針對這些危險製造業展開專案稽查，上半年調查248家，其中有26家業者違反防災重點規定。新北市勞檢處製造業科長詹志民說，每年會展開特殊行業專案稽查，近年電動車產業蓬勃，鋰電池製造業興盛，加上敬鵬、明揚事件敲響危物管理警鐘，新興製造業或製程會使用危險物品工廠是今年稽查重點。

違規廠家多是危險物品存放區沒設置防爆電氣設備，若有違規情事，勞檢處會馬上勒令停工，直到改善完成才復工；市府也邀專家學者組輔導團，引入民間資源，協助製造業改善工作環境。

林姓業者表示，工廠瓦斯串接部分，勞檢要求設備要經過認證，透過輔導完成改善，安全保障升級。

台北市勞檢處主秘康水順說，台北市列管的製造業中，沒有鋰電池相關工廠，另消防局調查掌握北市可能儲放或大量使用鋰電池場所，如光華商場一些電池組裝商家或電池交換站，將這些場所資料註記在消防局救災派遣系統，第一時間提供救災人員參考。