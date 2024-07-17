聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市3區突停電 和平醫院受影響 緊急電源應急

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱鍾維軒／台北報導

台北市中正、萬華和內湖區昨合計逾2千戶停電，中正區的北市聯合醫院和平院區因停電5分鐘，冷氣、手扶梯全都暫無法使用，不少病患因悶熱抱怨，還有醫護人員的電子檔因此無法存檔。院方指出，跳電後立即啟用緊急電源，包含醫療、重症、手術等單位都立即復電，未影響病患安全。

台電指出，中正、萬華昨下午2時4分停電，主要是成都變電所第62饋線跳脫所致，包含聯合醫院和平院區、警政署警察廣播電台等共2350戶受影響。台電獲報後立即派員查修，下午2時9分全數復電；內湖區停電則因台電設備故障、瑞光路地下電纜不良所致，共94戶受影響，下午1時22分復電。

聯合醫院和平院區指出，昨下午停電後立即啟用緊急備援用電，包含醫療、重症、手術等單位都立即復電，平時也固定巡查緊急電源是否正常，不會影響病患安全，院內工作人員也第一時間向民眾疏導，安撫情緒。

聯醫員工私下說，全台灣醫療機構都有備援系統，相關重要設施包括開刀房、加護病房與護理之家、安養院等，都會有UPS系統或柴油發電機，病患維生系統像插管、呼吸器等，插座電源都來自備援系統，影響很小，不可能發生開刀過程突然停電而中斷手術，或加護病房重症遇停電無法使用設備。

萬華區頂碩里長溫宗霖表示，雖然醫院停電有備援系統，若一般住戶家中有人正在使用呼吸器等維生設備，停電就會造成生命危險。

停電 台電 手術

延伸閱讀

1小時無電可用！高雄楠梓區35戶停電 台電揪兇手：松鼠觸碰架空線路開關

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電：皆已復電

聯醫和平院區突停電！室內悶熱病患傳怨聲、手扶梯無法用 院方證實了

停電次數激增五成！撐不過暴雨、地震 台灣老弱電網怎麼救？

相關新聞

美食都相同？ 「夜市打牙祭」要拚特色

為行銷台北市夜市美食，市場處連續15年辦「夜市打牙祭」，昨晚辦打牙祭大會師。近年夜市美食被批評同質性高，台灣夜市商圈產業...

北市3區突停電 和平醫院受影響 緊急電源應急

台北市中正、萬華和內湖區昨合計逾2千戶停電，中正區的北市聯合醫院和平院區因停電5分鐘，冷氣、手扶梯全都暫無法使用，不少病...

新興製造業防災違規 新北罰26家

近年電動車正夯，鋰電池製造業興盛，國內外鋰電池火災頻傳，且滅火不易，為強化管理、減災，新北市勞檢處鎖定這類新興製造業與製...

北士科人行道雜草擋道 挨批

台北「北投士林科技園區」周邊人行道雜草叢生，有身障者無法將電動輪椅開上人行道，被迫走在車道，險象環生。議員質疑，市府每年...

石碇不見天街 整修找解方

新北石碇「不見天街」建物出現安全疑慮，403強震後，屋梁石塊掉落，引發民眾憂心，該建築產權複雜，要補強或拆除都難。石碇區...

CLAP傳奇夏日藝術節起跑 當代傳奇打造一站式體驗藝術

打造台版愛丁堡藝術節和戲曲界的亞維儂！當代傳奇宣布第一屆「CLAP傳奇夏日藝術節」19日開跑。為期兩個月的藝術節，板橋放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。