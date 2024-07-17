北市3區突停電 和平醫院受影響 緊急電源應急

台北市中正、萬華和內湖區昨合計逾2千戶停電，中正區的北市聯合醫院和平院區因停電5分鐘，冷氣、手扶梯全都暫無法使用，不少病患因悶熱抱怨，還有醫護人員的電子檔因此無法存檔。院方指出，跳電後立即啟用緊急電源，包含醫療、重症、手術等單位都立即復電，未影響病患安全。

台電指出，中正、萬華昨下午2時4分停電，主要是成都變電所第62饋線跳脫所致，包含聯合醫院和平院區、警政署警察廣播電台等共2350戶受影響。台電獲報後立即派員查修，下午2時9分全數復電；內湖區停電則因台電設備故障、瑞光路地下電纜不良所致，共94戶受影響，下午1時22分復電。

聯合醫院和平院區指出，昨下午停電後立即啟用緊急備援用電，包含醫療、重症、手術等單位都立即復電，平時也固定巡查緊急電源是否正常，不會影響病患安全，院內工作人員也第一時間向民眾疏導，安撫情緒。

聯醫員工私下說，全台灣醫療機構都有備援系統，相關重要設施包括開刀房、加護病房與護理之家、安養院等，都會有UPS系統或柴油發電機，病患維生系統像插管、呼吸器等，插座電源都來自備援系統，影響很小，不可能發生開刀過程突然停電而中斷手術，或加護病房重症遇停電無法使用設備。

萬華區頂碩里長溫宗霖表示，雖然醫院停電有備援系統，若一般住戶家中有人正在使用呼吸器等維生設備，停電就會造成生命危險。