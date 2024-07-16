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蔣萬安讓東區變美了！SOGO忠孝館後瑠公綠廊 重現大灣河道意象

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影

為了打造「以人為本」行人環境，台北市長蔣萬安東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。蔣萬安今天晚間主持啟用典禮，蔣萬安說，這邊原本是上埤地區自然形成的大灣河道，未來民眾可以從復興南部一路走到國父紀念館、大巨蛋，讓SOGO忠孝館串接到大巨蛋館。

蔣萬安今天主持啟用典禮，不僅與周邊休憩里民坐下來話家常，還對重現的大灣河道感到相當有趣，尤其綠廊重現水文意象，上頭還繪有「溪哥(魚)」圖樣，吸引市長蔣萬安蹲下來欣賞。

也有里民稱讚有了這個行人空間，住在這裡更不想搬走，蔣萬安說，原本這裡是大灣河道，後1979年變成停車空間，80年代商圈進駐，反而變成商業地區的附屬地帶，這麼多年周邊空間常發生人車交織，狹長彎曲動線行走不方便，也很難聚集人潮，所以規畫打造以人文本的行人步行空間。

北市新工處表示，綠廊也創造許多植栽敷地景觀，包括新植灌木、地被及喬木等，打造都市生態綠洲，增設休憩座椅及街道家具，提供行人舒適的休憩活動空間，並且3座水霧設施，從中午12點到晚間七點，每整點會噴霧5分鐘，讓民眾炎夏逛街消暑。另，綠廊也有夜間水波紋燈，重現「大灣河道」水文意象。

台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安將東區SOGO忠孝館後方復興南路一段135巷，打造成「瑠公綠廊」，重現過去「大灣河道」水文記憶。記者林麗玉／攝影

SOGO 東區 蔣萬安 行人

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